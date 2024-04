Le carte Magic dedicate a Fallout sono in sconto! Protagonista Dogmeat!

Come saprete, è arrivata su Amazon Prime la tanto attesa serie TV dedicata a Fallout e lasciate che ve lo si dica: è una serie davvero da non perdere! Ebbene, qualora siate fan della popolare saga Bethesda, e siate alla ricerca di qualcosa di sfizioso per celebrare l'uscita della serie TV, vi segnaliamo che su Amazon è in sconto il Mazzo Commander di Magic: The Gathering, dedicato proprio al recente crossover con Fallout! In particolare, parliamo del mazzo Scrappy Survivors con protagonista la carta dedicata al cane Dogmeat, ora disponibile su Amazon a soli 55,77€, anziché il prezzo originale di 60€!

Mazzo Commander di Magic: The Gathering - Fallout (Scrappy Survivors), chi dovrebbe acquistarlo?

Pensato tanto per i collezionisti (e giocatori) di Magic, quanto per i fan veri e propri della serie di videogame, questo mazzo Commander di Magic: The Gathering è un'opzione irresistibile per gli appassionati di entrambi i mondi, acquistabile e collezionabile sia che siate esperti del popolare gioco di carte, che dei semplici curiosi, qui arrivati in seguito al successo della serie TV.

Parliamo, nel dettaglio, di un mazzo già pronto per giocare nel formato "Commander" (una variazione alle regole base, ormai in voga già da qualche anno), e con all'interno ben 100 carte, 38 delle quali completamente inedite! Una selezione ottima per imparare a giocare in questo particolare formato o, perché no, per collezionare in modo "garantito" una serie di carte provenienti da questa particolare espansione dedicata a Fallout, Dogmeat su tutti!

Insomma, se avete una passione per Magic o per Fallout, questo è certamente un prodotto da non lasciarsi scappare, e giacché si tratta di set che stanno ciclicamente andando a ruba, vi suggeriremmo di approfittare subito dell'offerta Amazon per acquistarne uno a prezzo scontato, quanto meno prima che il prodotto venga poi ritirato dal mercato.

