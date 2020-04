Magneto (X-Men) per la linea MAFEX di Medicom Toy

Continuano le uscite dedicate alla linea degli X-men di Mafex per Medicom Toy. La nuova action figure annunciata proprio in queste ore è quella di Magneto, l’ antieroe per eccellenza dei mutanti. La figure sarà realizzata unicamente in plastica senza nessuna parte in metallo e sarà completamente snodabile come tutte le altre figure dedicate a questa linea. Come le precedenti figure anche questa volta Mafex si è ispirata alla saga di “X-MEN: Age of Apocalypse” con il tipico costume rosso e viola e non al personaggio che abbiamo conosciuto sul grande schermo.

L’action figure raggiungerà un’altezza di 16 cm circa e grazie alle numerosissime articolazioni presenti nel corpo potrà raggiungere un livello di posabilità davvero elevatissimo. All’interno della confezione troveremo diverse parti intercambiabili e accessori tra cui: tre diverse teste, diverse coppie di mani intercambiabili, un elmo, due effetti rosa per le mani e uno stand per poter posizionare la figure.

Max Eisenhardt o Erik Magnus Lehnsherr meglio conosciuto come Magneto è stato creato da Stan Lee e Jack Kirby ed è apparso la prima volta sul n.1 dei comics X-men nel 1963. Noto anche come Signore del magnetismo, Magneto è un mutante è in grado di controllare e manipolare i metalli e generare e controllare campi magnetici. All’inizio della storia è un supercriminale che è stato la principale nemesi degli X-Men comandati dal Professor-X, anche se successivamente è entrato a far parte della squadra passando dalla parte del bene, ma nell’ultimo periodo è diventato un antieroe assieme a Ciclope.

L’uscita di Magneto è prevista per il mercato Giapponese a dicembre 2020 al prezzo di 7.800 yen.