Manga: il Giappone inasprisce le pene contro la pirateria

Il governo giapponese ha recentemente approvato una nuova legge che inasprisce le già severe leggi contro la pirateria e nello specifico contro la pirateria dei manga considerata una delle industria di vitale importanza nell’economia del paese.

Quella del governo è un battaglia senza quartiere combattuta ormai da moltissimi anni e volta ad oscurare tutti quei siti .che tolgono profitti alle case editrici. La nuova legge entrerà in vigore il prossimo anno ed è stata approvata alla fine della scorsa settimana dopo che il parlamento si è riunito per modificare la legge sul copyright in Giappone: la legge estende la potestà del governo di punire chiunque scarichi consapevolmente manga in maniera illegale. Questo vale per chiunque stia piratando il manga o semplicemente caricandolo illegalmente. La misura approvata entrerà in vigore il 1° gennaio.

La nuova legge inoltre è stata stilata affinché si possano punire anche i siti “leech” cioè quei siti che raccolgono collegamenti a manga piratati e li condividono con gli utenti tramite un collegamento ipertestuale. Pur non essendo di fatto il sito che ospita i manga piratati, fungono comunque da fonte per tali illegali.

La nuova legge infine permetterà ai fan di scaricare solo “parti” di manga come ad esempio foto che però non riproducono l’intera paginag e in ogni caso nella definizione non sono inclusi fan art di alcun tipo.

L’aspetto più importane è ovviamente quello legato alle pene: per chi scarica contenuti protetti da copyright la pena massima è di due anni di prigione o una multa di 2 milioni di yen. I proprietari dei siti possono subire una pena più severa con pene detentive fino a cinque anni e multe aggiuntive.

Né in Italia né in altri paesi del mondo esistono leggi così specifiche a tutela del fumetto, dimostrazione ancora una volta di quanto l’industria del fumetto e dell’animazione sia fondamentale nell’economica e nella cultura giapponese.