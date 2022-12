In occasione del lancio sulla piattaforma Disney Plus dello speciale natalizio I Guardiani della Galassia Holiday Special, Hot Toys ha presentato a tutti gli appassionati collezionisti l’action figure dedicata al personaggio di Mantis. Scopriamo insieme maggiori dettagli a riguardo!

Mantis da Hot Toys

Basata sullo speciale natalizio dei Guardiani della Galassia dei Marvel Studios, Hot Toys arricchisce il suo ampio catalogo con la figure di Mantis in scala 1/6.

Foto: ©Hot Toys via Sideshow

Dalle immagini è possibile apprezzare la qualità generale del prodotto che da sempre potiamo osservare in tutte le produzioni Hot Toys. La figure ha una somiglianza incredibile con il personaggio dal quale prende diretta ispirazione e viene proposta con a corredo alcuni interessanti accessori aggiuntivi. Tra questi troviamo un maglione rimovibile, alcune decorazioni natalizie rimovibili, un bastoncino di zucchero oversize e un paio di occhiali da sole rimovibili.

Foto: ©Hot Toys via Sideshow

Ovviamente, come consuetudine, il set viene proposto con al suo interno anche numerose mani intercambiabili con differenti aperture e un espositore utile a stabilizzare la figure in collezione. Esso permette all’appassionato la possibilità di posare la figure anche in pose dinamiche in tutta sicurezza. Vi ricordiamo infine che, essendo una figure in scala 1/6, l’altezza complessiva di questo personaggio è di circa 29 cm.

Data di uscita e prezzo della figure di Mantis da Hot Toys

L’action figure dedicata al personaggio di Mantis, prodotta da Hot Toys per lo speciale de I Guardiani della Galassia Holiday Special, è attualmente disponibile in preordine sul sito del distributore Sideshow al prezzo di circa 255,00 dollari. La distribuzione dell’action figure è invece prevista durante i primi sei mesi del 2024.

Foto: ©Hot Toys via Sideshow

Per ulteriori informazioni o fotografie vi invitiamo a vistare la pagina dedicata.

La trama

Quando Mantis scopre di essere la sorella di Peter Quill, anzi sorellastra poiché i due condividono lo stesso Ego padre psicotico, vuole trovare un modo per renderlo felice. Viene anche a sapere che sulla Terra, da dove viene Peter, le persone festeggiano il Natale. Pertanto, insieme a Drax, si avventurano sulla Terra alla ricerca di un regalo meraviglioso che, si spera, possa riparare i ricordi del festival del loro capitano.

Il cast e la produzione dello speciale Marvel

Questa nuova proposta natalizia è scritta e diretta da James Gunn mentre Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Gunn, Sara Smith e Simon Hatt sono gli executive producer. Infine, David J. Grant e Lars P. Winther sono i co-produttori.

Nel cast de I Guardiani della Galassia Holiday Special troviamo protagonisti Chris Pratt, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Vin Diesel e Bradley Cooper. Nello specifico, gli attori prestano i propri volti e le proprie voci (nella versione originale della produzione) rispettivamente a Groot e a Rocket, Sean Gunn, il gruppo The Old 97’s, oltre a Michael Rooker e Kevin Bacon.

Dove vedere lo speciale di Natale

Lo speciale di Natale con protagonisti i Guardiani della Galassia ha fatto il suo debutto il 25 novembre in esclusiva sulla piattaforma streaming Disney Plus. Nel caso vogliate recuperare anche i film precedentemente usciti, vi informiamo che su Amazon potete trovare gli amati Guardiani Della Galassia in versione Home Video 4K Ultra-HD.