Sembra proprio che negli ultimi tempi la Marvel si sia molto interessata alla linea Black, White and Blood, miniserie in bicromia (solo in nero e rosso, appunto) dedicate a personaggi come Wolverine, Carnage e Deadpool. E ora anche un altro personaggio godrà di una propria linea di storie in tricromia: Elektra – Black, White and Blood

Marvel annuncia Elektra – Black, White and Blood

Ad unirsi alla nuova linea lanciata ad Agosto 2020 da Marvel sarà infatti Elektra, uno dei personaggi più legati a Daredevil, protagonista di storie come Elektra vive ancora di Frank Miller e Lynn Varley e Elektra Assassin di Bill Sienkiewicz. La serie Black, White and Blood prevede che nell’arco di un numero limitato di albi vengano raccontate più storie, realizzate da diversi team artistici, che raccontino momenti particolari o inediti della vita dei personaggi protagonisti.

Insieme all’annuncio sono stati svelati anche alcuni dei nomi degli scrittori e dei disegnatori che realizzeranno le storie presenti nel primo spillato di Elektra: Black, White and Blood: tra tutti, ci saranno infatti Charles Soule, Declan Shalvey e Leonardo Romero. E’ stata anche mostrata la copertina del primo dei quattro numeri della serie, disegnata da John Romita Jr, da poco ritornato a lavorare per la Marvel.

Su Amazon, oltre al volume Elektra vive ancora, potete già recuperare Wolverine: Black, White and Blood, pubblicato da Panini Comics negli scorsi mesi.

Come dichiarato da Shalvey in occasione del lancio della nuova serie su Elektra, la linea editoria Black, White and Blood da modo sia di scoprire nuovi aspetti e momenti di alcuni dei più amati ed intriganti personaggi Marvel, ma allo stesso tempo anche di poter sperimentare nuovi approcci stilistici per rappresentarli.

Elektra: Black, White and Blood non è che una conferma del ritorno ufficiale del personaggio nei fumetti Marvel, in quanto nella serie di Daredevil, attualmente gestita da Chip Zdarsky e Marco Checchetto (disponibile su Amazon), ha prima sostituito Matt Murdock mentre questi si trovava in prigione e poi lo ha affiancato nella sua lotta contro il crimine nel quartiere di Hell’s Kitchen. Questo ciclo di Daredevil inoltre si chiuderà a Novembre, culminando poi in una lotta tra gli eroi urbani di Manatthan e Wilson “Kinping” Fisk, attuale sindaco di New York nonchè boss e nemico del Diavolo di Hell’s Kitchen.