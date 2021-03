John Romita Jr. ritorna alla Marvel

Come in una di quelle favole d’altri tempi, John Romita Jr. tornerà alla Marvel a partire dal prossimo luglio. Si tratta del ritorno all’ovile dell’ultimo grande disegnatore erede dello stile Marvel degli anni ’70 complice anche l’illustre parentela con John Romita Sr. (suo padre) ovvero uno degli artisti che insieme a Jack Kirby e Sal Buscema ha contribuito a creare l’estetica della Casa delle Idee.

La Marvel ha annunciato così il ritorno del disegnatore:

Dopo aver iniziato la sua carriera alla Marvel decenni fa, lo stile di Romita ha continuato ad essere uno dei riconoscibili e rispettato dell’intera industria dei comics. Durante la sua permanenza alla Marvel, Romita ha disegnato run storiche di personaggi come Amazing Spider-man, Uncanny X-men, Iron Man, Daredevil e tanti altri. Il disegnatore tornerà quindi ad illustrare i personaggi Marvel con il suo incredibile talento già dai prossimi mesi.

Il ritorno di John Romita Jr. alla Marvel

Al pari del grande Jack Kirby, il passaggio di John Romita Jr. alla DC nel 2013 fece scalpore propri perché la sua matita era indissolubilmente legata ai personaggi della Casa delle Idee tutti, direttamente o indirettamente, da lui disegnati in oltre tre decenni di carriera. Il suo era un contratto in esclusiva evidentemente scaduto e non rinnovato o rescisso, cosa non

Approdato in DC a Romita fu subito affidato Superman prima su testi di Geoff Johns e poi di Gene Luen Yang con risultati di critica e pubblico non esaltanti. Superata l’era New 52, per lui ci sono stati incarichi fra i più disparati da Silencer (la serie simi-creator owned lanciata dopo l’evento Metal) fino a Superman: Anno Uno su testi di Frank Miller fino all’ultimo incarico su Action Comics in coppia con Brian M. Bendis che non solo ha chiuso l’era Rebirth dell’Uomo d’Acciaio ma anche la gestione Bendis e la sua permanenza in DC.

Romita Jr. sarebbe già al lavoro sul suo primo nuovo Marvel di cui però per il momento non si conoscono i dettagli.

Il disegnatore ha dichiarato: