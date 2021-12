Marvel ha da poco annunciato chi saranno gli autori che firmeranno la testata di Carnage in arrivo nei prossimi mesi.

Marvel annuncia il team creativo della testata di Carnage

Saranno lo sceneggiatore Ram V e il disegnatore Francesco Manna gli autori che firmeranno la nuova testata Carnage in arrivo a Marzo 2022. Ram V è attualmente già al lavoro per Marvel, essendo co-sceneggiatore insieme a Al Ewing e al disegnatore Brian Hitch della testata di Venom, di recente rilanciata dopo la gestione di Donny Cates. L’annuncio della testata sul simbionte scarlatto era trapelato qualche settimana fa, grazie alla pubblicazione delle anticipazioni Marvel per il mese di Marzo 2022.

Questo che segue è il comunicato ufficiale pubblicato da Marvel nell’annunciare i due autori che dirigeranno la nuova testata sul personaggio di recente apparso nel nuovo film Venom.

La mortale celebrazione per i 30 anni di Carnage è solo all’inizio!

Dalle ceneri di Carnage Forever, il one shot carico di caos in uscita a Febbraio, arriva una nuova serie regolare per il più terrificante villain del Marvel Universe! Lo scrittore Ram V e il disegnatore Francesco Manna saranno gli autori di questo nuovo viscerale capitolo del personaggio in Carnage #1 in uscita a Marzo 2022.

Essendo già al lavoro per reinventare la mitologia dei simbionti su Venom, l’approccio di Ram V si riverserà ora in questa nuova serie regolare con il più celebre figlio di Venom. Mentre l’arte di Francesco Manna, conosciuto per il suo magistrale lavoro sulle pagine di Trials of Ultraman e Old Man Logan, renderà questa serie assolutamente imperdibile.

La nuova serie vedrà il simbionte Carnage, ora separatosi da Cletus Kasady, in cerca di un nuovo ospite a cui legarsi. I due erano noti come i più efferati killer del Marvel Universe, ma dopo gli eventi di Extreme Carnage, il codice di Cletus ha ora trovato una nuova casa, lasciando Carnage libero, solo… e più mortale che mai!

Ram V promette:

Questa storia potrebbe facilmente diventare la serie più sconvolgente che abbia mai scritto. Il simbionte assassino è andato incontro a significativi cambiamenti di recente e a me è stata data la possibilità di fare qualcosa di nuovo e innovativo con il personaggio e il tipo di storie che potete aspettarvi da una serie di Carnage. Questo è proprio lo stile di horror che preferisco, spaventoso nelle sue implicazioni esattamente come lo saranno le sue pagine. Questo sarà un Carnage indemoniato, spaventoso e scoprirà presto fin dove potranno spingersi i suoi limiti. Peccato per quelli che si troveranno sulla sua strada. L’Universo Marvel non è pronto per scoprire che cosa sta per diventare Carnage.

La nuova serie uscirà in America il 2 Marzo 2022, in occasione come già detto dei 3o anni del personaggi, con una copertina realizzata da Kendrik “Kunkka” Lim. Per poter arrivare preparati a questo nuovo inizio, trovate su Amazon.it una vasta selezione di storie sul personaggio pubblicate in Italia da Panini Comics.