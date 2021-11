Secondo le uscite ufficiali previste per marzo 2022 negli Stati Uniti, Marvel lancerà una nuova serie regolare su Carnage, il simbionte figlio di Venom e co-protagonista della nuova pellicola sull’antieroe dei fumetti Venom: La Furia di Carnage.

Marvel annuncia una nuova serie regolare per Carnage

Sfogliando le anticipazioni delle uscite dei fumetti Marvel di Marzo 2022 è presente una nuova serie sul simbionte rosso, indicata come Carnage #1. Il primo numero della testata seguirà Carnage Forever #1, one-shot n uscita a Febbraio 2022 in cui autori come Phillip Kennedy Johnson, Ram V, Ty Templeton ed Edgar Salazar celebreranno il 30° anniversario dalla nascita del personaggio.

Non ci sono ancora dettagli riguardo alla nuova testata oltre alla presenza di un nuovo numero 1 tra le anticipazioni delle uscite Marvel di Marzo 2022, per esempio non sappiamo ancora quali saranno gli autori coinvolti nella serie e tanto meno di cosa preveda il futuro del personaggio in questa serie. Di recente Marvel ha dato nuovamente rilievo al personaggio, dalla sua presenza nelle storie di Venom di Donny Cates e Ryan Stegman, culminate nell’evento Absolute Carnage (uscito anche in Italia grazie a Panini Comics e disponibile su Amazon), alla miniserie Carnage: Black White and Blood (disponibile su Amazon), facente parte della stessa etichetta editoriale che propone storie in bicromia realizzate da diversi team creativi. Il medesimo trattamento è stato riservato anche ai personaggi di Wolverine, Deadpool ed è stata anche annunciata Elektra: Black White and Blood.

La sua prima apparizione è avvenuta nel 1992, nella serie principale di Spider-Man, precisamente sul numero The Amazing Spider-Man #361 realizzato dallo sceneggiatore David Michelinie e dal disegnatore Mark Bagley. Nato come estensione di Venom, il nuovo simbionte rosso si è legato successivamente al folle assassino Cletus Kasady, uno sviluppo che abbiamo visto anche nella recente trasposizione cinematografica La Furia di Carnage. Sono successivamente seguite diverse miniserie, speciali ed omaggi, ma se la notizia venisse confermata questa sarebbe la prima serie regolare dedicata al personaggio.