Marvel annuncia Wastelanders: il ritorno dell’universo di Old Man Logan

Una delle versioni alternative dei personaggi Marvel che più ha affascinato i fan è senza dubbio Old Man Logan/Vecchio Logan, la cui storia omonima di Mark Millar e Steve McNiven (disponibile qui su Amazon) è servita anche come ispirazione per l’ultima pellicola cinematografica sull’artigliato, Logan di James Mangold, pellicola che trovate anche nella sua versione in bianco e nero su Amazon.it. Di recente, anche altri personaggi hanno ricevuto lo stesso trattamento Wastelanders, come Vecchio Occhio di Falco (disponibile qui su Amazon) e Old Man Star-Lord, protagonisti delle omonime miniserie. Marvel ha da poco annunciato l’arrivo di alcuni speciali che riproporranno questi personaggi e ne presenteranno di nuovi, sempre “invecchiati”.

Marvel annuncia il ritorno dell’universo di Old Man Logan

Previste il prossimo Dicembre, Marvel ha annunciato l’uscita di 5 nuovi speciali dedicati a versioni anziane di altrettanti personaggi Marvel, protagonisti di questi numeri sulle Wasterlands, una reinterpretazione molto vicina alle atmosfere di Mad Max. Gli speciali saranno dedicati a già citati Wolverine, Occhio di Falco e Star-Lord, oltre che alle nuove versioni del Dottor Destino e della Vedova Nera, la cui vera identità non è però ancora stata confermata.

Le serie verranno realizzate ispirandosi al podcast Marvel Wastelanders, operazione già avvenuta per titoli come Wolverine – La lunga Notte, di recente pubblicato anche in Italia da Panini Comics e già disponibile su Amazon.

Wastelanders: Wolverine #1 sarà scritto da Stephen S. DeKnight e disegnato da Ibrahim Moustafa, che racconteranno una nuova avventura di Vecchio Logan, accompagnato da un Hulk infante e alle prese con un nuovo villain, Downfall, anche lui in possesso di artigli in Adamantio. Ethan Sacks e Ibraim Roberson rispettivamente scriveranno e disegneranno Wastelanders: Hawkeye #1, in cui rivedremo Clint Barton, ora cieco, addestrato da un uomo che si fa chiamare Stick (alias un vecchio Daredevil) per sconfiggere una volta per tutte il clan ninja della Mano. In Wastelanders: Star-Lord #1, lo scrittore Rich Douek e il disegnatore Brent Peeples riporteranno Peter Quill sulla Terra, ormai devastata, in cerca del proprio amore perduto.

Wastelanders: Doom #1 della giovane scrittrice Torunn Grønbekk e del disegnatore Julius Ohta vedrà invece il Dottor Destino, uno dei villain che ha contribuito non solo a portare alla follia Wolverine in Old Man Logan, che ha sterminato tutti gli altri eroi, ma ha anche riportato ordine in un piccolo angolo delle Wastelands. Ora però Victor von Doom si interroga su quale possa essere il suo ruolo in un regno devastato e verso quali limiti potrà ora spingersi il suo desiderio di controllo. Infine, in Wastelanders: Black Widow #1 Steven S. DeKnight e Well-Bee introdurranno una nuova Vedova Nera nell’universo Wasteland. Sappiamo già che non si tratterà di Natasha Romanoff, essendo lei stata uccisa dallo stesso Wolverine nel raptus di follia che lo ha colto in Old Man Logan. L’ipotesi più probabile è che si tratti di Yelena Belova, la seconda Vedova Nera dei fumetti Marvel e portata anche al cinema dall’attrice Florence Pugh in Black Widow.

I vari speciali Wastelanders usciranno nelle fumetterie americane rispettivamente ogni mercoledì di Dicembre 2021, a partire da Wastelanders: Wolverine #1, in uscita il 1/12. Wastelanders: Hawkeye #1 uscirà il 08/12, Wastelanders: Star-Lord #1 il 15/12, Wastelanders: Doom #1 il 22/12 e infine Wastelanders: Black Widow #1 il 29/12. Tutte le copertine degli speciali sono state realizzate da Josemaria Casanovas.