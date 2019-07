Marvel Cinematic Universe: i migliori e i peggiori villain dell’universo Marvel

Ecco quali sono i migliori e i peggiori villain di tutto il Marvel Cinematic Universe, secondo l'opinione del web.

Il Marvel Cinematic Universe ci ha regalato personaggi indimenticabili tra cui anche villain affascinanti, che sono riusciti ad ammaliare il pubblico. Ma non tutti gli antagonisti dell’MCU sono stati all’altezza, anzi ce ne sono alcuni davvero dimenticabili. A tal proposito, oggi vi proponiamo una classifica che ci mostra quali sono i villain peggiori e migliori del Marvel Cinematic Universe.

15. KAECILIOUS (Doctor Strange)

Iniziamo dal peggiore. Doctor Strange non è un brutto film, ma non si può dire lo stesso di Kaecilious. Interpretato da Mads Mikkelsen, questo stregone non fa altro che ribadire la filosofia (già sentita) del “tutto muore”. Come se non bastasse Kaecilious, alla fine del film, si rivela essere solo una pedina e quindi viene tolto di mezzo senza troppi problemi. Purtroppo il fondo della classifica spetta a lui.

14. YELLOWJACKET (Ant-Man)

Gli sceneggiatori di Ant-Man volevano creare la controparte perfetta di Scott Lang, ovvero un antagonista megalomane, assetato di soldi e potere. Purtroppo il piano di Yellowjacket (in italiano il Calabrone) di rubare la tecnologia di Ant-Man e usarla per scopi militari lo abbiamo già visto troppe volte all’interno dell’MCU.

13. ABOMINIO (L’incredibile Hulk)

Tim Roth ci ha sicuramente messo del suo per cercare di rendere Abominio un personaggio almeno vagamente interessante. Emil Blonsky vuole a tutti i costi misurarsi con Hulk ed è disposto a fare di tutto perché ciò accada, anche subire dei trattamenti che lo trasformeranno in un mostro deforme. Ma una volta sconfitto i fan se ne dimenticheranno subito. Un’altra tacca sul fucile per il nostro mostro verde.

12. ALDRICH KILLIAN (Iron Man 3)



Capo della A.I.M., Aldrich Killian è un villain affascinante con delle idee un po’ troppo estreme riguardo la tecnologia. Tony Stark rifiuta di collaborare con lui e da qui Killian farà di tutto per vendicarsi ma senza un vero e proprio motivo se non quello di essere stato respinto dal buon Iron Man. Insomma, siamo di fronte alla solita storia di vendetta. Aldrich ci dispiace, ma ti spetta il dodicesimo posto.

11. FAUCE D’EBANO e L’ORDINE NERO (Avengers: Infinity War)

Sono sicuramente i migliori scagnozzi dell’MCU, ma niente di più. L’aspetto inquietante del leader Fauce d’Ebano lo hanno reso sicuramente un personaggio affascinante e lui da solo ha caratterizzato tutto l’Ordine Nero, ma oltre a servire Thanos e a essere un pretesto per le battute sarcastiche di Tony Stark, questo team si limita ad occupare un piccolo ruolo nell’MCU per poi essere liquidati in breve tempo.

10. AYESHA (Guardiani della Galassia vol. 2)

In Guardiani della Galassia vol. 2, Ayasha si presenta come un nemico affascinante, con un atteggiamento freddo e implacabile. Purtroppo tende a sparire dopo poco lasciando spazio al vero antagonista del film. Ma forse è un po’ troppo presto per giudicarla, perché la sua apparizione durante la scena post-crediti potrebbe voler suggerire che ritornerà nel terzo capitolo di Guardiani della Galassia. Staremo a vedere.

9. GHOST (Ant-Man and The Wasp)



Ghost non è di certo il villain più violento dell’MCU, ma riesce a compensare la mancanza di sete di sangue con il carisma. Non si tratta del solito antagonista nichilista, ma di un essere complesso che ha destato parecchia curiosità negli spettatori.

8. RONAN L’ACCUSATORE (Guardiani della Galassia)

Ronan l’accusatore è un signore della guerra con manie di grandezza e una forte attitudine militare. Stringe un accordo con Thanos per eliminare il pianeta di Xandar ed è alla ricerca dei Guardiani, i quali hanno interferito con i suoi piani malvagi. Purtroppo, la sua funzione si limita a quella di braccio destro e di villain vendicativo. Tuttavia ha colpito molto il pubblico, tanto da ritornare in un cameo in Captain Marvel.

7. GRAN MAESTRO (Thor: Ragnarock)

Nel cinema esiste una regola d’oro: se si ha la possibilità di inserire Jeff Goldblum in un film, è obbligatorio dargli un ruolo qualunque esso sia. In Thor: Ragnarock interpreta il Gran Maestro (Grandmaster), un villain che non giustifica le sue azioni con motivazioni filosofiche, ma che vuole semplicemente divertirsi. Lui gode nel vedere eroi che si picchiano e noi ci divertiamo vedendo (di nuovo) Thor e Hulk che se le danno di santa ragione.

6. EGO (Guardiani della Galassia vol. 2)

Di per sé Ego non è un personaggio così interessante, ma nelle mani di Kurt Russel è riuscito ad acquisire un certo magnetismo. Ego non è sicuramente un villain memorabile, ma in Guardiani della Galassia vol. 2 ci ha regalato non poche emozioni.

5. TESCHIO ROSSO (Captain America: The First Avenger)

Entrato in scena in Captain America: The First Avenger, Teschio Rosso (Red Skull) è riuscito con il suo carisma ad entrare nei cuori di tutti gli appassionati dell’MCU. Il suo impatto è stato talmente forte che i fan per anni hanno chiesto di rivederlo, per poi essere accontentati con delle apparizioni in Infinity War ed Endgame.

4. ULTRON (Avengers: Age of Ultron)

Ultron è probabilmente l’errore più grosso commesso da Tony Stark: un robot creato con lo scopo di proteggere il mondo, ma che presto decide che il modo migliore per farlo è sterminare l’umanità. Ottime premesse per un villain che ricordiamo ancora.

3. IL SOLDATO D’INVERNO (Captain America: The Winter Soldier)

Il misterioso assassino conosciuto come il Soldato d’Inverno riceve di diritto la medaglia di bronzo di questa classifica. Sarebbe ingiusto considerarlo solo un villain, dato che si tratta di Bucky Barnes, a cui l’Hydra ha fatto il lavaggio del cervello, ma questo background né bianco né nero lo fa entrare di diritto fra i migliori antagonisti dell’MCU.

2. LOKI (Thor)

Il Dio degli Inganni si piazza al secondo posto di questa classifica. Viene introdotto come un vero e proprio villain, per poi assumere man mano tutte le caratteristiche dell’antieroe. La gelosia provata nei confronti del fratello Thor, il suo perenne senso di inadeguatezza e il magnetismo evidenziato dall’interpretazione di Tom Hiddleston, lo hanno reso uno dei villain più amati di sempre.

1. THANOS (Avengers: Infinity War)

Prevedibile? Può darsi, ma non c’è da stupirsi. Thanos è sicuramente l’antagonista più apprezzato di sempre, sia per il suo carisma e il suo background tragico, sia per le motivazioni che lo spingono a compiere i suoi atti. Lui non vuole portare il caos, ma equilibrio nell’universo sacrificando metà di esso per il bene di tutti. Un antagonista con una propria filosofia, seppur non proprio condivisibile.

