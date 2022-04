Josh Brolin tornerebbe nei panni di Thanos? Dopo gli eventi di Avengers: Endgame, il Titano Pazzo sembra essere fuori dai piani dei Marvel Studios, ma con l’introduzione del concetto del multiverso oramai è impossibile comprendere cosa possiamo aspettarci dal Marvel Cinematic Universe, come abbiamo visto recentemente in Spider-Man: No Way Home. Motivo per cui sentire la disponibilità di Josh Brolin a vestire nuovamente i panni di Thanos nel Marvel Cinematic Universe non sorprende i fan.

Marvel Cinematic Universe: rivedremo Josh Brolin come Thanos?

Thanos ha esordito per la prima volta nel Marvel Cinematic Universe nella scena post-credit di Avengers (2012), ma è solo con Guardians of the Galaxy vol.1 (2014) che Josh Brolin ha interpretato per la prima volta il Titano Folle, sino alla sua consacrazione come volto del villain del Marvel Cinematic Universe con i due capitoli finali della saga dei Vendicatori, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sull’onda del finale di quest’ultimo, con la sconfitta del viellain per eccellenza dell’MCU, era lecito presumere che Brolin, attualmente impegnato nella serie Outer Range, non avrebbe più indossato i panni del personaggio, tuttavia durante una recente intervista al Jesse Cage Show, Josh Brolin si è detto pronto ad essere Thanos nuovamente:

“Non so in che direzione si stiano muovendo ora, non ho alcuna informazione. Non è che la cosa non mi interessi, ma hanno una propria traiettoria su cui si stanno concentrando e se mi vorranno nuovamente per essere Thanos, lo farò sicuramente, ma non so cosa stiano architettando”

Al momento, sembra difficile immaginare un ritorno di Thanos nel Marvel Cinematic Universe. Il finale di Avengers: Endgame sembra avere chiuso il capitolo della saga che vedeva il Titano Folle come antagonista principale, e la sensazione è che la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe voglia spingersi in nuove direzioni, come mostrato da Spider-Man: No Way Home e dai futuri capitoli della saga, come l’imminente Doctor Strange nel Multivero della Follia.

L’offerta di Disney+