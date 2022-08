I più giovani lettori del Marvel Universe associano automaticamente a Carol Danvers il ruolo di Capitan Marvel, ma questo titolo è stato sfoggiato con orgoglio da altri personaggi della Casa delle Idee. Dopo la morte primo eroe a portare questo nome, Mar’Vell, raccontata nella stupenda La Morte di Capitan Marvel, il ruolo era passato a Monica Rambeau, l’eroina oggi nota come Photon. Monica non ha mai goduto di particolare rilievo nel pantehon marveliano, figurando sempre in storie corali, motivo per cui è stato accolto con estremo interesse l’annuncio di Marvel Comics per Monica Rambeau: Photon, miniserie interamente dedicata a questa figura del Marvel Universe.

Marvel Comics annuncia Monica Rambeau: Photon, miniserie in cinque numeri firmata da Al Ewing

Il primo numero di Monica Rambeu: Photon dovrebbe uscire sul mercato americano a dicembre, e sarà l’incipit di una miniserie in cinque numeri scritta dal veterano Al Ewing. Creata nel 1982 da Roger Stern e John Romita sr, Monica Rambeau è stata a lungo parte del Marvel Universe, mostrando diverse identità supereroiche (come Spectrum e Pulsare) ma non è mai arrivata a risultare uno dei personaggi di punta della Casa delle Idee e guadagnarsi una propria testata, con poche avventure soliste all’attivo. Motivo per cui Al Ewing ha mostrato un certo orgoglio nell’essere l’autore di questa miniserie;

È un grande onore raccogliere l’eredità di un personaggio come Monica Rambeau. Il personaggio di Monica ha una lunga storia nel Marvel Universe, ma è da tempo che merita di vedere raccontata la propria storia. Riprenderò la storia dove si era interrotto il leggendario Dwayne McDuffie, che aveva scritto l’ultima avventura solitaria di Monica, quasi trent’anni fa. È un privilegio e sono elettrizzato di potere raccontare una storia che esalti sia la sua rilevanza come eroina cosmica sia le sue difficoltà quotidiane. Spero che questo diventi un titolo che abbia qualcosa da offrire sia ai vecchi lettori che a persone che si avvicinano ora ai fumetti.

In Monica Rambeau: Photon, la storia prenderà il via quando a Monica verrà chiesto di effettuare una speciale consegna nel cosmo, compito che si rivelerà tutt’altro che semplice. Nella presentazione di Marvel si fa riferimento a ‘minacce e drammi familiari’ che complicheranno la missione di Monica.

Teyonah Parris as Monica Rambeau in Marvel Studios' WANDAVISION. Photo courtesy of Marvel Studios. ©Marvel Studios 2020. All Rights Reserved.

La lettura di questa miniserie potrebbe esser ideale anche per chi ha scoperto il personaggio grazie al Marvel Cineamtic Universe, dove abbiamo incontrato prima una giovane Monica in Captain Marvel, dove era la figlia della migliore amica di Carol Danvers durante il suo servizio militare, e poi in WandaVision, dove una volta cresciuta Monica era divenuta parte dello S.W.O.R.D., prima di acquisire dei poteri superumani durante il suo scontro con Wanda. Potenzialmente, nel Marvel Cinematic Universe potremo vedere nuovamente in azione Monica in Secret Invasion, la serie in uscita nella primavera del prossimo anno su Disney+.