Marvel contro DC: un sondaggio svela le preferenze del pubblico

È forse il più grande quesito esistenziale per i lettori di comics, e più nello specifico di supereroi, in uno scontro diretto Marvel contro DC quale sarebbe la casa editrice che la spunterebbe in una assolutamente poco obbiettiva e personalissima classifica di gradimento?

La domanda è stata posta in maniera diretta ad un campione eterogeneo di persone in occasione dell’apertura dell’Avengers Campus – speciale attrazione a tema Marvel ovviamente – nel parco divertimenti Disneyland di Anaheim, California.

Lo scontro Marvel contro DC si è consumato lungo un questionario articolato in cui si chiedeva fra le altre cose oltre la casa editrice preferite, anche l’eroe preferito, il villain preferito, il super potere che si vorrebbe avere e soprattutto se si fosse lettori/fan dei supereroi.

I risultati sono stati senz’altro meno scontati del previsto anche perché molti degli interpellati hanno confermato di non avere letto un fumetto in tempi recenti e di avere contatti con questi personaggi solo tramite cinema, TV o videogiochi.

Il 64% ha risposto di essere fan dei supereroi mentre il 48% di conoscerli tramite altri media oltre il fumetto.

Gli Avengers sono stati votati come il gruppo più famoso mentre l’invisibilità come superpotere più desiderato.

Il supereroe più famoso però rimane Superman seguito da Spider-Man, Batman, Captain America, Iron Man, Wonder Woman, Aquaman, Captain Marvel, Black Panther, and Wolverine.

Fra i villain a spuntarla è Joker seguito da Catwoman, Venom, Thanos e Lex Luthor. Un po’ a sorpresa fuori dalla lista rimangono Magneto, Il Pinguino, Harley Quinn, Mystica e Loki.

Rimane quindi solo da stabilire la casa editrice preferita…

Con il 33% percento dei voti a spuntarla è la Marvel, alla DC va solo il 17% dei voti. Come noterete quindi la maggior parte degli interpellati ha preferito non esprimere una preferenza e questo la dice lunga su una battaglia che forse è combattuta fra i fan soprattutto fra quelli più annoiati.