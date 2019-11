Marvel: Crisis Protocol, in arrivo l’espansione su I Guardiani della Galassia

Forse non tutti sanno che il 15 novembre è uscito nei negozi di tutto il mondo, solamente in lingua inglese, Marvel: Crisis Protocol, un gioco da tavolo di miniature in cui far scontrare i supereroi e i supercattivi Marvel, pubblicato da Atomic Mass Games.

A nemmeno una settimana dal rilascio del Set Base e della prima ondata di miniature, è stata annunciata l’uscita, a data da destinarsi, di un’espansione tutta dedicata a I Guardiani della Galassia, l’improbabile e divertentissimo gruppo di supereroi che è entrato nel cuore del pubblico grazie a due meravigliosi film di successo, oltre alla loro partecipazione in Avengers: Infinity War e Avengers Endgame.

Diversi distributori di giochi hanno infatti reso disponibile la possibilità di preordinare alcuni Characther Pack per Marvel: Crisis Protocol contenenti Star-Lord, Gamora e Nebula, Rocket Raccoon e Groot e Corvus Glaive e Proxima Midnight. Come dicevamo, non è stata annunciata alcuna data di uscita per nessuno di questi pacchetti personaggio, ma si prevede che costituiranno la quarta ondata di contenuti per il gioco skirmish di miniature Marvel appena rilasciato.

Queste miniature verranno sicuramente rilasciate nel 2020 e il loro costo varierà da $ 24,95 per la confezione a miniatura singola di Star-Lord, a $ 39,95 per le altre confezioni, contenenti due miniature ciascuna. Come per il Set Base e gli altri Character Pack distribuiti finora, le miniature saranno da assemblare e pitturare e saranno accompagnate da una carta personaggio da utilizzare quando la si aggiungerà al proprio team di Marvel: Crisis Protocol, per ingaggiare battaglia.

Marvel: Crisis Protocol

Marvel: Crisis Protocol (disponibile su Amazon) è un gioco da tavolo di schermaglie in cui i giocatori formano dei gruppi composti da eroi e supercattivi Marvel e li fanno scontrare in intense battaglie di squadra.

I vari personaggi diventeranno più forti man mano che subiscono danni e combattono per completare vari obiettivi. Il Set Base di Marvel: Crisis Protocol contiene dieci personaggi (un mix di eroi e cattivi) da assemblare e pitturare e alcuni elementi scenici come auto, cassonetti ed edifici. Le espansioni future già in preordine includeranno personaggi come Black Panther, Winter Soldier, Venom e Thor. La seconda ondata di miniature sarà dedicata ai personaggi del Wakanda, mentre la terza sarà tutta dedicata ad Asgard. Altre miniature, per ora solo annunciate in anteprima, includeranno personaggi come Doctor Strange, Ghost-Spider e Miles Morales.