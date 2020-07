Marvel Studios: nessun panel al San Diego Comic-Con@Home

Come ben sappiamo per la prima volta in oltre due decenni il San Diego Comic-con, quello che forse è l’avvenimento più importante riguardante la cultura pop mondiale, quest’anno non si terrà fisicamente ma ha optato per una versione telematica ribattezzata San Diego Comic-Con@Home – come facilmente intuibile a causa dell’emergenza sanitaria causata dall’epidemia di Coronavirus ancora imperante purtroppo negli Stati Uniti – in cui però a quanto pare i Marvel Studios non parteciperanno con nessun panel all’evento.

A differenza della divisione fumetti che ha già annunciato i suoi appuntamenti – li trovate QUI con tutti i dettagli – sembrerebbe che i Marvel Studios continuino la loro “pausa forzata” dopo la conclusione della così detta Fase 3 con Avengers: Endgame e Spider-man: Far From Home.

Attualmente infatti gli unici tre progetti attivi sono Black Widow, Eternals e Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Il film con Scarlett Johansson è alla ricerca di una data di uscita stabile – l’ultimo posticipo lo vede in uscita a novembre – sempre a causa dell’emergenza sanitaria causata dall’epidemia di Coronavirus che non permette la riapertura delle sale cinematografiche. Gli altri due progetti invece sono ancora in fase di pre-produzione con Eternals che ha dovuto bloccare le riprese iniziate da poco all’epoca dell’esplosione della epidemia.

Attualmente non sembra che Marvel Studios abbiano intenzioni di organizzare una mini-convention online, sulla falsariga della DC FanDome di agosto, per dare notizie e anticipazioni sui prossimi progetti cinematografici e televisivi.

C’è anche da sottolineare come ormai avendo stabilito il Marvel Cinematic Universe come vero e proprio brand non è più necessario servirsi di eventi ben specifici per annunci o aggiornamenti in quanto qualsiasi contenuto ufficiale diffuso online viene immediatamente condiviso. Più probabile che Marvel e Disney attendano momenti decisamente migliori per riorganizzare le varie produzioni e dare aggiornamenti più sicuri.