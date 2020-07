Marvel Villainous: Infinite Power, aperti i preordini su Amazon

La collaborazione di Ravensburg con Disney nella famiglia dei giochi da tavolo, grazie a Disney Villainous, ha avuto un enorme successo. Dopo tante richiesta da parte dei fan è stata solo una questione di tempo prima che l’Universo Marvel ottenesse il suo spin-off a tema. Ecco quindi l’annuncio di Marvel Villainous: Infinite Power, un gioco da tavolo che utilizza lo stesso sistema di gioco base di Disney Villainous, ma nella versione Marvel i giocatori assumeranno i ruoli di Thanos, Hela, Ultron, Taskmaster o Killmonger.

Oltre ad una sostanziale differenza ruolistica, un’altra importante differenza tra le versioni Disney e Marvel di Villainous è che la seconda include alcune modifiche di gameplay per avvicinarsi maggiormente ed unicamente all’universo condiviso Marvel. Un esempio è che questa volta i giocatori attingeranno da un mazzo Destino condiviso. È proprio grazie a questa meccanica che eroi come Iron Man, Thor, Hulk, Black Widow, Black Panther, Captain America e Spider-Man cercheranno di contrastare i piani di tutti i cattivi. Sfortunatamente questa scelta si traduce nell’ovvia impossibilità di integrare i giochi Disney e Marvel come una sorta di espansione o di gioco crossover che avrebbe potuto regalare delle buone dosi di curioso divertimento.

Marvel Villainous: Infinite Power, quindi, garantisce lo stesso divertimento e le stesse meccaniche di Disney Villainous, ma trasposte nel mondo supereroistico della Marvel. I pre-ordini per il gioco sono già disponibili (Per gli Stati Uniti) su Amazon al costo di 34,99 dollari con spedizione prevista per il 26 luglio prossimo. Dentro la confezione di vendita di Marvel Villainous: Infinite Power vi saranno 5 fantastici Villain (sono invece 6 quelli di Disney Villainous), 5 guide Villain, 5 Domini Villain, 5 mazzi Destino unici, un mazzo Destino condiviso, un marchio dell’anima, gettoni potere e una cassaforte.