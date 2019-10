Marvel’s Runaways: il trailer della 3 stagione

Marvel's Runaways: Hulu e Marvel's Televion hanno pubblicato online il trailer ufficiale della terza stagione durante il New York Comic-Con 2019.

Poche ore fa Marvel’s Television e Hulu hanno pubblicato online il trailer ufficiale della terza stagione di Marvel’s Runaways, dove possiamo vedere l’introduzione di Elizabeth Hurley nei panni di Morgan Le Fay:

Di seguito il poster ufficiale della terza stagione:

Marvel’s Runaways, nota semplicemente come Runaways, è una serie televisiva statunitense creata da Josh Schwartz e Stephanie Savage per Hulu e basata sugli omonimi personaggi della Marvel Comics. La serie è ambientata all’interno del Marvel Cinematic Universe, in continuità con i film e le altre serie televisive del franchise. La serie è prodotta da Marvel Television, ABC Signature Studios e Fake Empire, con Schwartz e Savage nel ruolo di showrunner. La serie è interpretata da un cast corale composto da Rhenzy Feliz, Lyrica Okano, Virginia Gardner, Ariela Barer, Gregg Sulkin e Allegra Acosta nei panni dei Runaways, sei adolescenti che si uniscono per combattere i loro genitori, interpretati da Ryan Sands, Angel Parker, Brittany Ishibashi, James Yaegashi, Kevin Weisman, Brigid Brannagh, Annie Wersching, Kip Pardue, James Marsters e Ever Carradine. Inizialmente era previsto un film prodotto dai Marvel Studios basato sui Runaways, ma nell’agosto 2016 Marvel Television annunciò la serie televisiva, creata da Schwartz e Savage. La serie ha debuttato il 21 novembre 2017 con i primi 3 episodi. A gennaio 2018, la serie è stata rinnovata per una seconda stagione di 13 episodi. In Italia, la serie viene pubblicata su TIMvision dal 15 novembre 2018.

La terza stagione tornerà dal 13 dicembre 2019 in America per un totale di 10 episodi.

La sinossi ufficiale della terza stagione: “I Runaways hanno lasciato le loro caso (e i loro malvagi genitori) e ora devono imparare a vivere per conto loro. Mentre racimolano del cibo, cercano un rifugio e si prendono cura l’uno dell’altro, i ragazzi iniziano a capire che, nel bene e nel male, sono in questa situazione tutti insieme. E sarà compito loro sconfiggere i PRIDE una volta per tutte. Ma qualcuno ha mandato un misterioso messaggio a Jonah… c’è una talpa nei Runaways? Nel frattempo i PRIDE sono impegnati a trovare i loro bambini, e Jonah ha in mente un piano pericoloso.”