Come anticipato nel nostro precedente articolo, Mashle, il manga battle-shonen scritto e disegnato da Hajime Komoto, diventa un anime e le pagine del numero 31 di Weekly Shonen Jump ne hanno dato ufficialità nel corso di queste ore.

La serie anime andrà in onda nel 2023 e il distributore Aniplex ha svelato la prima key visual e sequenze con un trailer.

Ecco a voi la key visual e il trailer (la prima citata rispecchia il fotogramma di anteprima del video):

Il volume 12 del manga, uscito oggi in Giappone e negozi online, presenta al suo interno l’inizio dell’arco narrativo finale (già in corso nella serializzazione settimanale in rivista).

Mashle è un puro manga fantasy che ingloba magia, commedia e combattimento scritto e disegnato da Hajime Komoto tra le pagine di Weekly Shonen Jump. L’opera ha avuto inizio a 2020 e ad oggi sono disponibili 11 volumi. In Italia il manga è edito da Star Comics da ottobre 2021 con i primi 5 disponibili per l’acquisto.

Invitiamo ad acquistare il primo divertente numero del manga se siete appassionati di manga di combattimento in salsa comedy.

In un mondo alternativo in cui la magia viene utilizzata ogni giorno anche per l’azione più banale, nascere senza poteri è una disgrazia, e chi di poteri non ne ha viene considerato un indesiderabile e messo da parte o espulso dalla società. Mash, il protagonista, è un orfanello senza poteri magici che viene trovato da un anziano di buon cuore, che lo cresce nel profondo della foresta lontano da tutto e tutti per proteggerlo. I principali interessi di Mash sono i bignè alla crema e il culturismo, tanto che passa le sue giornate ad allenarsi, acquisendo una forza sovrumana. Ma la sua vita e quella del padre adottivo vengono messe in pericolo il giorno in cui un tipo losco scopre il loro segreto e li ricatta: li lascerà in pace soltanto se Mash si iscriverà all’Accademia Magica Easton – un prestigiosissimo ateneo in cui solo i maghi più talentuosi vengono accettati – e dimostrerà di poter diventare il nuovo “divine visionary”, ovvero lo stregone più potente dell’anno.