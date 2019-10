Matrix 4: Jessica Henwick farà parte del cast?

A quanto pare Jessica Henwick potrebbe entrare a far parte del cast del nuovo capitolo dedicato a Matrix. Sconosciuto il ruolo che dovrebbe interpretare.

A quanto pare, Jessica Henwick potrebbe entrare a far parte del cast del nuovo capitolo dedicato a Matrix. L’attrice che ha partecipato ad altre importati pellicole cinematografiche, quali Iron Fist e Il Trono di Spade, molto probabilmente interpreterà uno dei protagonisti di Matrix 4. Inoltre, nei giorni scorsi, sono stati confermati alcuni dei membri che sicuramente faranno parte del cast del nuovo film.

Dunque, vedremo certamente Neil Patrick Harris, oltre a Keanu Reeves e Carrie-Ann Moss i quali interpreteranno, ancora una volta, i personaggi di Neo e Trinityma, ma ci sarà anche Yahya Abdul-Mateen II e Jada Pinkett Smith. Ebbene, ancora si hanno dettagli inerenti al ruolo che potrebbe essere affidato a Jessica Henwick. In ogni caso, pare sia arrivata conferma nei mesi scorsi, direttamente dalla Warner Bros, che la nuova pellicola di Matrix 4 sia già in fase di sviluppo.

Il film diretto da Lana Wachowski vede la collaborazione di Aleksander Hermon e David Mitchell. Una buona notizia per i fan di Matrix riguarda l’inizio delle riprese le quali, quasi certamente, inizieranno a breve, esattamente nei primi mesi del prossimo anno. Purtroppo però ancora non ci sono abbastanza informazioni che chiariscono i dubbi in merito al periodo in cui verrà ambientata la pellicola cinematografica.

Né tanto meno si conoscono quali saranno gli eventi che vedremo in Matrix 4. Dunque, non ci resta che aspettare per avere qualche dettaglio in più sull’attesissimo show. Nel frattempo, visto le recenti partecipazioni dell’attrice in alcune pellicole cinematografiche di grande successo, cosa ne pensate dell’arrivo di Jessica Henwick all’interno del cast del nuovo film? Fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.