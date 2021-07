Matt Shakman (Wandavision) dirigerà il prossimo film di Star Trek

Il regista di WandaVision, la popolare serie Marvel che racconta le vicende di Wanda Maximoff e Visione, disponibile su Disney+, ambientata nel Marvel Cinematic Universe (MCU), in continuità con i film del franchise, e in particolare, dopo gli eventi del film Avengers: Endgame (2019), Matt Shakman, sembra essere pronto a tornare in scena per dirigere il prossimo film di Star Trek per la Paramount Pictures.

Matt Shakman è in fondo un regista televisivo veterano, che ha lavorato a diverse serie tra cui Game of Thrones, It’s Always Sunny in Philadelphia e Psych, solo per citarne alcune. Il suo ultimo lavoro WandaVision, è stato nominato agli Emmy, e il regista è stato nominato per l’Outstanding Directing for a Limited or Anthonology Series or Movies.

Matt Shakman direttore del prossimo film di Star Trek

La Paramount Pictures sta cercando di far rivivere il franchise cinematografico di Star Trek da quando Star Trek Beyond, uscito nel 2016 non ha avuto il successo sperato al botteghino. Il quarto film originariamente annunciato, che avrebbe visto Chris Hemsworth riprendere il suo ruolo del capitano George Kirk e che sarebbe stato diretto da S.J. Clarkson, è stato cancellato. Quentin Tarantino aveva anche parlato di sviluppare un nuovo film di Star Trek, ma alla fine non c’è stato nulla di fatto, dato che il regista sta pensando di ritirarsi.

Successivamente si è pensato che sarebbe stato Noah Hawley, il creatore di Legion e Fargo, a scrivere e dirigere il film, ma anche questa volta l’idea è stata accantonata, e il regista si è spostato quindi su Alien. Ma a quanto pare la Paramount aveva ancora in servo dei piani per Star Trek e alla fine il film ci sarà e vedrà la luce il 9 giugno 2023, sette anni dopo l’uscita di Star Trek Beyond.

Secondo Deadline, Matt Shakman ha ufficialmente firmato per dirigere il prossimo film di Star Trek per la Paramount Pictures e la Bad Robot di J.J Abrams, che ha prodotto gli ultimi tre film del franchise. Lindsey Beer (Sierra Burgess Is a Loser) e Geneva Robertson-Dworet (Captain Marvel) stanno scrivendo la sceneggiatura.

Non si sa ancora se il cast dei film di Star Trek dell’era Kelvin, come Chris Pine, Zachary Quinto o Zoe Saldana, torneranno per riprendere i loro ruoli e non si sa nemmeno se questo film è una continuazione della storia di Star Trek Beyond.

Tuttavia, la presenza di Bad Robot come casa di produzione suggerisce che potrebbe svolgersi nella linea temporale Kelvin, dato che le varie serie televisive come Star Trek Discovery e Star Trek Picard, che si svolgono nella linea temporale della serie originale, non sono sotto la bandiera della Bad Robot. Questo potrebbe anche indicare che il nuovo film avrà un equipaggio completamente nuovo.

