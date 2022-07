Dopo la prima Barbie messa in commercio nel 2019, basata sull’iconico look Ziggy Stardust, Mattel ha nuovamente omaggiato David Bowie con una bambola limited edition, andata sold out in pochi istanti. L’occasione? Celebrare il cinquantesimo anniversario del suo storico album, Hunky Dory.

Mattel ha omaggiato David Bowie con una nuova Barbie

La nuova Barbie indossa una replica dell’abito blu utilizzato da Bowie nel video musicale Life on Mars? con tanto di cipria su misura, completo di camicia gessata stampata, cravatta e scarpe con plateau. Per non parlare dei capelli patinati e delle sopracciglia in pieno stile glam anni ’70. Hunky Dory è stato il quarto album in studio di Bowie, pubblicato nel 1971 dalla RCA Records.

La bambola viene fornita anche con uno stand e un certificato di autenticità. I preordini sono già andati sold out (55 dollari con spedizione gratuita negli States) e le spedizioni per i fortunati che sono riusciti ad accaparrarsi questo raro oggetto da collezione partiranno in questo mese.

Si tratta di un nuovo pezzo della collezione Gold Label, limitato a 20mila unità. Il Duca Bianco si è spento nel 2016 a 69 anni, lasciando un vuoto incolmabile nella pop culture globale. Bowie ha affascinato milioni di persone con la sua musica, diventando uno tra gli artisti più famosi e influenti del XX secolo. Celebri anche le sue apparizioni nel mondo del cinema, tra cui L’uomo che cadde sulla Terra, film sci-fi del 1976 tratto dall’omonimo romanzo.

Tornando al franchise di Barbie, invece, vi ricordiamo che è attualmente in lavorazione un film live action sull’iconica bambola con Margot Robbie protagonista. Al suo fianco ci sarà Ryan Gosling nei panni di Ken. Arriverà nelle sale il 21 luglio 2023 e, secondo i pani della Mattel, il film su Barbie dovrebbe dare vita a un vero e proprio universo cinematografico basato sulle più celebri IP mai esistite.