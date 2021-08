The Suicide Squad – Missione Suicida: Gunn conferma che è collocato nel DCEU

Se dopo avere guardato The Suicide Squad – Missione Suicida, uscito nelle sale italiane il 5 agosto (leggete la nostra recensione cliccando qui) creato da James Gunn, il regista de I Guardiani della Galassia, vi siete chiesti se il film è davvero una parte ufficiale del DC Extended Universe, bene, Gunn lo ha confermato in un intervista con Collider. Ma vediamo più nel dettaglio.

James Gunn parla del suo film The Suicide Squad – Missione Suicida

Durate l’intervista con Collider, James Gunn ha parlato della sua esperienza come regista del film The Suicide Squad – Missione Suicida e, quando gli è stato chiesto se il mondo del suo film coincide con altri dell’universo cinematografico della DC o se si svolge su una “Terra alternativa” o qualche altro regno, Gunn ha confermato che la sua opera fa parte del DCEU. In particolare, The Suicide Squad – Missione Suicida si svolge nello stesso universo DC di Aquaman e The Flash, mentre sembrerebbe fuori dal regno di Superman.

A proposito di The Suicide Squad – Missione Suicida

The Suicide Squad – Missione Suicida riporta sul grande schermo i personaggi del Suicide Squad del 2016 di David Ayer insieme a un nuovo gruppo di cattivi reclutati da Amanda Waller (Viola Davis) per una missione sull’isola di Corto Maltese chiamata “Project Starfish”.

Il film vede John Cena come Peacemaker, Idris Elba nel ruolo di Bloodsport, Joel Kinnaman è Rick Flag, Margot Robbie come Harley Quinn, David Dastmalchian come Polka-Dot Man, Jai Courtney nel ruolo di Captain Boomerang, Sylvester Stallone come voce di King Shark, Peter Capaldi come il Pensatore, Daniela Melchior è Ratcatcher 2, Michael Rooker come Savant, Pete Davidson come Richard “Dick” Hertz/Blackguard, Nathan Fillion nel ruolo di T. D.K., Sean Gunn come Weasel, Alice Braga come Sol Soria, Mayling Ng è Mongal e Flula Borg è Javelin.

Eccovi la sinossi ufficiale:

Benvenuti all’inferno, cioè a Belle Reve, la prigione con il più alto tasso di mortalità degli Stati Uniti, dove sono rinchiusi i peggiori supercriminali, che faranno di tutto per uscirne – anche unirsi alla super segreta e oscura Task Force X. Il motto del giorno è ‘O la va o la spacca’: si riuniscano una serie di truffatori, tra cui Bloodsport, Peacemaker, Capitan Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin e la psicopatica più amata di tutti, Harley Quinn. Quindi si armino pesantemente e si lascino cadere (letteralmente) sulla remota isola di Corto Maltese, piena di nemici. Avventurandosi in una giungla brulicante di avversari militanti e forze di guerriglia, la Squadra sarà coinvolta in una missione di ricerca e distruzione, sotto la guida sul territorio del colonnello Rick Flag… e le direttive degli esperti tecnologici del governo di Amanda Waller nelle orecchie, che seguono ogni loro movimento. E come sempre, ad ogni mossa falsa rischiano la morte (per mano dei loro avversari, di un compagno di squadra o della stessa Waller). A voler scommetterci, la vincita è a loro sfavore – contro ognuno di loro.

