Mechander Robot da Blitzway

Mechander Robot, tratto dall’omonima serie, è la nuova proposta da Blitzway per la sua linea di action figure in scala 1/6. Il robot sarà alto circa 23 cm, e realizzato in metallo e plastica, con il corpo articolato e numerosi accessori e parti intercambiabili.

Il robot ha ricevuto una piccola rivisitazione nel look creato dagli abili designer e scultori di Blitzway, ma restando comunque fedeli all’ originale degli anni 70/80 senza stravolgerne completamente il design. Ad esempio gli scudi sono stati ricreati utilizzando un espediente originale creato da Blitzway. All’interno della confezione troveremo diversi extra a corredo che andranno a sostituire alcune parti di ricambio della figure tra cui:



Tre coppie di mani intercambiabili

Due scudi

Due parti d’effetto Mechander Rocket Gun

Due parti di effetti missilistici Realistic Jaws

Un Mechander Fencer

Un Mechander Max

Mechander Robot è un’anime televisivo Giapponese prodotto nel 1977 dalla Wako Production e composto da 35 episodi. In Italia la serie animata è stata trasmessa per la prima volta nel 1982 in poi da diverse televisioni locali. Il robot Mechander è pilotato da tre ragazzi: Jimi, Kojiro e Ryosuke i quali a loro volta pilotano tre aerei chiamate Mecha Jet. Per pilotare il robot i tre piloti devono unire i tre veicoli e formare il Mecha Max che costituisce la navicella di comando del Mechander e agganciarsi ad esso sulla schiena tramite una specie di pista d’atterraggio. Verso la fine della serie il robot viene gravemente danneggiato, ma successivamente viene ricostruito in quattro parti rimontate sui mezzi (due aerei e due macchine) che una volta lanciati i componenti il robot viene riformato.

Mechander Robot è già in preordine sul sito ufficiale Blitzway al prezzo di 238.00 dollari, con l’uscita prevista per marzo 2021 in Italia.