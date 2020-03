Meghan Markle pronta a diventare parte del mondo cinecomic?

Meghan Markle trova sempre un modo per far parlare di sé. A quanto pare la Duchessa del Sussex inizia a sentire una certa nostalgia del suo lavoro. Accantonati, forse, i problemi con la famiglia reale dopo la scelta sua e del consorte Harry di allontanarsi dalla Corona inglese, l’ex star della serie Suits vorrebbe ritornare sulle scene ma questa volta nei cinecomics.

Meghan Markle sta spingendo i suoi agenti a cercarle un ruolo adatto a lei. La Duchessa non avrebbe fatto mistero sul suo desiderio di tornare a recitare anche per un bisogno di indipendenza economica, senza tralasciare la beneficenza la donna avrebbe già firmato un accordo a tal proposito con la Disney.

Nick Collins, l’agente della Markle, della prestigiosa agenzia Gersh, sta raccogliendo svariate offerte e una fonte vicina ha dichiarato:

Nick ha detto che Meghan vuole ritornare alla recitazione facendo parte di un vero e proprio ensemble, come quello di un cast in un film di supereroi. A quanto pare è aperta alle migliori offerte sul mercato. Meghan sta organizzando una serie di incontri a Hollywood. Ha già prestato la sua voce per la Disney, ma ora vuole un film di supereroi che sia come voce fuori campo che attivamente presente davanti alla macchina da presa (…) Tutte le attrici di serie A da Scarlett Johansson, Jessica Alba, Margot Robbie, Jennifer Lawrence e Halle Berry hanno recitato in questo genere di film. Purtroppo c’è una certa stigmatizzazione legata ai film Marvel ma ora sono il mercato più grande del mondo. Ed è ciò che vuole Meghan.