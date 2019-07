Mer-Man (Masters of the Universe): arriva la nuova action figure

Mer-Man ( Masters of the Universe ) è la nuova action figure proposta dall' azienda Mondo, per la loro linea di prodotti in scala 1/6

Mer-Man ( Masters of the Universe ) è la nuova action figure proposta dall’ azienda Mondo, per la linea di prodotti in scala 1/6 ( circa 30 cm di altezza ). Questa figure sarà realizzata in plastica e sarà completamente snodabile con oltre 30 punti di articolazione,.

Questa figure come le altre precedentemente uscite, hanno ricevuto una piccolo rivisitazzione nel look aggiornandolo ai giorni nostri ma mantenendo fede al look originale degli anni 80 senza stravolgere completamente la natura del personaggio. Nella confezione poi troveremo numerosi extra tra cui dei volti intercambiabili, delle mani, una pistola, una spada, un tridente e lo stand espositivo.

Mer-Man è una creatura umanoide dalla pelle blu, teoricamente un uomo-pesce, ma in alcune occasioni dipinto come una specie di uomo-rana, o uomo-salamandra. La sua action figure fa parte della prima ondata di giocattoli lanciati sul mercato nella linea dei Masters. È uno dei principali personaggi fra le file dei guerrieri diabolici. È il re di una razza di uomini-anfibi che abitano nell’oceano di Eternia. In alcune circostanze il concetto viene esteso e Mer-man è rappresentato come re di qualunque creatura marina. Considerando la sua peculiare natura, Mer-Man è particolarmente potente sott’acqua, dove è in grado di comandare telepaticamente le creature marine. In ogni caso la sua forza fisica, benché non sia paragonabile a quella di He-Man è comunque al di sopra di un qualunque essere umano. È inoltre in grado di usare un laser in grado di congelare, anche se non è chiaro se si tratti di un’arma costruita con la tecnologia di Eternia, o un potere che fa parte della sua natura.

L’ uscita di Mer-Man è prevista per il mercato Americano a dicembre 2019 in due versioni:

La prima che è quella ” Exclusive “ avrà solamente una lancia e una testa di ricambio in più e costerà 175.00 dollari

La seconda ” normal “ sarà identica alla precedente solamente che avrà 2 teste al posto di 3 e costerà 170.00 dollari