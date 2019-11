Metal Build Evangelion: le novità a Lucca Comics & Games

Tra i vari mecha presenti a Lucca Comics & Games nello stand Tamashii Nations troviamo la linea Metal Build con la serie di Neon Genesis Evangelion.

Torniamo nello stand di Tamashii Nations per parlarvi questa volta della linea Metal Build dedicata a Neon Genesis Evangelion. Questa linea, che già dal nome dovrebbe farvi intuire qualcosa, offre una buona parte del prodotto in metallo. Chiaramente questi non sono gli unici prodotti a cui la linea è dedicata, oltre alla licenza di Evangelion ne possiede tante altre come Gundam per citarne una. Neon Genesis Evangelion è una serie animata prodotta dallo studio Gainax e diretta e animata da Hideaki Anno. E’ un Anime Cult che molti di noi hanno imparato a conoscere grazie al mitico Anime Night di MTV, dove ogni martedì sera era possibile vedere svariati prodotti dell’animazione giapponese doppiati in italiano. Dopo aver avuto una serie intera e diversi OAV conclusivi la serie Neon Genesis Evangelion è stata protagonista di un Reboot chiamato Rebuilt of Evangelion ed è proprio da questo che i prodotti sono ispirati.

L’ultimo e attesissimo film della tetralogia reboot deve ancora uscire e si chiamerà Evangelion: 3.0 + 1.0. Ma andiamo a vedere cosa era esposto dentro il padiglione Tamashii Nations

EVA-01 Test Type

L’Eva 01 è la prima unità robotica concepita per il combattimento. Il robot è pilotato da Shinji Ikari, un giovane ragazzo reclutato dall’agenzia Nerv per pilotare un Mecha gigante e combattere dei misteriosi esseri chiamati Angeli. L’Eva 01 è di colore viola, verde e arancione. Se cerchi il Metal Build dell’Eva 01 Test Type è già disponibile a questo link.

EVA-02 Production Model

Come seconda e ultima figure troviamo l’Eva-02, pilotato da Asuka Sōryū Langley, una giovane ragazza addestrata in Germania. Il Mecha è di colore rosso,arancione e bianco.

La Figure saranno dotate di numerosi punti di snodo, parti intercambiabili, armatura removibile con base per alloggiare l’Eva con tutte le sue numerose armi.