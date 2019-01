Michael A. Stackpole si dimette dalla Game Manufacturers Association

L’autore e game designer statunitense Michael A. Stackpole ha scritto una lettera aperta in cui rassegna le sue dimissioni dalla Game Manufacturers Association (GAMA), in cui accusa il Consiglio di aver fallito.

Stackpole è famoso per il suo lavoro come scrittore di alcuni libri di narrativa legati a Star Wars, BattleTech, Warcraft e Pathfinder.

La sua passione per la scrittura lo porta a prestare la sua penna come game designer presso diversi editori di giochi di ruolo e come giornalista per diverse testate specializzate del settore.

Durante gli anni ’80 è stato uno dei giornalisti che ha difeso pubblicamente i giochi di ruolo e D&D dalle accuse di satanismo e induzione al suicidio, mosse della destra religiosa. Il suo saggio più celebre sull’argomento è The Pulling Report.

La Game Manufacturers Association (GAMA) è un’associazione commerciale non a scopo di lucro statunitense formata nel 1977, che ha lo scopo di promuovere l’industria del gioco analogico. L’associazione raccoglie le varie figure professionali (editori, rivenditori, distributori, fornitori di componenti, organizzatori di fiere, associazioni e professionisti indipendenti) legate all’industria del gioco.

Attualmente la GAMA organizza due fiere ogni anno, la GAMA Trade Show (GTS) a Las Vegas, dedicata ai professionisti del settore, e l’Origins International Game Expo a Columbus, dedicata al pubblico. Oltre alle fiere la GAMA gestisce diversi programmi e servizi per promuovere il gioco, pensati sia per l’ambito commerciale che per quello educativo e ricreativo.

Di seguito vi proponiamo la traduzione della lettera di Stackpole al Consiglio della GAMA.