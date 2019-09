Michael Fassbender interpreterà Doctor Doom nel MCU?

Secondo alcune voci di corridoio Michael Fassabender, interprete di Magneto, potrebbe entrare a far parte del MCU e vestire i panni del villain Doctor Doom.

Secondo alcune voci di corridoio Michael Fassbender, l’attore che ha interpretato Magneto nel mondo degli X-Men, potrebbe entrare a far parte dell’Universo Cinematografico Marvel e vestire i panni del villain Doctor Doom. Questa indiscrezione è nata a seguito alle dichiarazioni rilasciate da Kevin Feige dopo l’unione tra la Disney e la Fox.

Infatti il produttore cinematografico pare abbia dato conferma, nel corso dell’ormai passato Comic Con di San Diego, della realizzazione del reboot dedicato ai Fantastici Quattro. Dunque, è stato ipotizzato che la star degli X-Men, Michael Fassbender, potrebbe entrare nel MCU interpretando uno dei più grandi cattivi nella storia dei fumetti, Dottor Destino. C’è da dire però che Fassbender non è l’unica “opzione” per interpretare questo ruolo.

A quanto pare, oltre all’attore che ha interpretato Magneto, ci sono altri nomi a cui potrebbe essere affidato il compito di vestire i panni del personaggio dell’Universo Cinematografico Marvel. Tra questi spiccano quelli di Christoph Waltz e Hugh Jackman. Dunque, come si può constatare, i rumors in merito al ritorno dei Fantastici Quattro non mancano anche se ancora non si hanno informazioni inerenti al debutto nelle sale cinematografiche della nuova pellicola.

Sicuramente i Marvel Studios saranno in cerca di un attore di grande talento e visto il passato, Michael Fassbender potrebbe essere la persona giusta per vestire un nuovo importante ruolo nel MCU. Quindi, dopo aver visto in diverse pellicole Julian McMahon e Toby Kebbell nei panni di Doctor Doom, come vedreste Michael Fassbender in questo nuovo ruolo?