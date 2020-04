Midnight Sun: forse Stephenie Meyer lo annuncerà Lunedì

Midnight Sun: si attende un grande annuncio da Stephenie Meyer. Che sia il momento giusto per vedere la pubblicazione dell’attesissimo spinoff di Twilight?

Stephenie Meyer, l’acclamata autrice di Twilight, la saga di giovani vampiri più amata al mondo, sta per fare un grande annuncio. Un cielo stellato, sul suo sito personale, fa da sfondo a un countdown che punta a Lunedì 4 Maggio.

Cosa dobbiamo aspettarci?

L’ipotesi più accreditata è che si tratti dell’atteso Midnight Sun, ovvero il primo romanzo della saga ripreso dal punto di vista di Edward Cullen, (il vampiro luccicante reso famoso dal volto di Robert Pattinson) a cui abbiamo dato una breve occhiata circa dieci anni fa, quando sfuggì per un po’ al controllo dell’autrice. La scrittura sarebbe stata poi interrotta dall’uscita di Grey, il corrispettivo che racconta le Cinquanta sfumature di grigio dal punto di vista di Christian Grey. Veder replicato il proprio esperimento avrebbe convinto Stephenie Meyer ad interrompere la stesura del libro.

A detta dell’autrice, Midnight Sun sarebbe maledetto: ogni volta che riprende in mano il progetto succede qualcosa per cui deve interrompersi. Ma i fan l’aspettano lo stesso, soprattutto dopo Life and Death l’esperimento di scambio di genere (in cui il vampiro è una lei e il mortale un lui) pubblicato nel 2016 fa da Fazi. Questi ‘esperimenti’ narrativi sono molto popolari nella Young Adult, e hanno origine nelle cosiddette fanfiction, racconti scritti dai fan che costituiscono un inquietante corpus intorno all’opera primaria, e che solitamente si limitano a rimanere nelle pieghe della rete. Ma alcuni autori si mettono in gioco e raccolgono la sfida, facendo vivere dei veri e propri ‘What If‘ ai propri personaggi.

Ma non siamo certi di quale sia la natura dell’annuncio dell’autrice: potrebbe essere Midnight Sun così come un seguito del suo romanzo di fantascienza The Host. Non ci resta che contare le ore che rimangono alla fine del countdown.