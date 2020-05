Midnight Sun uscirà ad Agosto: l’annuncio dell’autrice

Midnight Sun sarà in libreria a partire dal 4 Agosto: l’annuncio di Stephenie Meyer sul suo sito personale ha risposto alle aspettative dei fan.

Come aveva promesso la settimana scorsa (ne abbiamo parlato qui) con un countdown su un cielo stellato, ieri sera Stephenie Meyer, acclamata autrice di Twilight, ha annunciato l’uscita del suo nuovo libro: Midnight Sun, una reinterpretazione di Twilight dal punto di vista di Edward Cullen.

I fan lo aspettavano da dieci anni, e hanno rischiato di dover aspettare la fine del lockdown per vedere esaudito il loro desiderio: l’autrice confessa infatti che stava per rimandare la data d’uscita alla fine di tutto questo. Perché? Facile: perché le librerie sono chiuse, il contatto coi fan impossibile e un tour in tutta regola non si può fare, motivo per cui molte case editrici stanno rimandando le novità.

Ma così non è stato per Hachette, che forse puntando alla reclusione forzata di molti lettori ha deciso di mantenere la data d’uscita: il libro è già disponibile in preordine su Amazon a questo link. In realtà altri titoli interessanti per Giovani Adulti e Teenagers sono usciti in questi giorni di chiusura: le competenze tecnologiche del parco fan di questa fascia sono sufficienti a garantire un buon ritorno economico anche tramite la vendita online.

Midnight Sun ha una storia controversa: una copia di una bozza trapelata, un cosiddetto leak, uscita circa dieci anni fa ci aveva permesso di dare un’occhiata in anteprima al testo. Nelle prime pagine vedevamo lo stesso Edward Cullen, che sembrava così strano a Bella in classe nel suo primo giorno di scuola, tentare di resistere al profumo tentatore della ragazza, immaginando diversi modi per aggredirla e poi, per non lasciare tracce, fare una vera e propria strage, abbandonando subito il progetto in nome dei valori familiari. I Cullen sono vampiri che non bevono sangue umano.

La Meyer aveva poi abbandonato il progetto dopo questa uscita prematura, per poi riprenderlo a fasi alterne, continuando comunque a tenere i fan sulle spine. Nel messaggio che ha rivolto ai fan sulla sua pagina aggiunge che la sua speranza è che questo libro possa far compagnia a chi sarà ancora chiuso in casa ad Agosto, spronando anche i suoi colleghi/autori preferiti (nello specifico Laini Taylor) a dare al pubblico qualcosa di nuovo.

Adesso non rimane che aspettare novità dalla Fazi per l’uscita in italiano.