I migliori film Sky di novembre: i titoli da vedere questo mese

Volete sapere cosa riserva per voi il catalogo dei film Sky di novembre e quali sono i migliori contenuti da vedere? Niente paura, seguite i nostri consigli per accedere ai titoli must watch di questo mese, disponibili anche on demand. Ecco la lista dei migliori film Sky di novembre, con prime visioni da non perdere.

Per sottoscrivere l‘abbonamento Sky Cinema, è possibile accedere direttamente alla migliore offerta possibile attualmente in corso con un semplice e comodo click!

Operazione Hummingbird – è Tutto Appeso a un Filo

Dal 1° novembre, è disponibile Operazione Hummingbird – È Tutto Appeso a un Filo, commedia drammatica diretta da Kim Nguyen che parla dei cugini Vincent (Jesse Eisenberg) e Anton (un quasi-irriconoscibile Alexander Skarsgård), intenti ad escogitare un modo per diventare milionari. Il piano? Realizzare un cavo in fibra ottica che partendo dal Kansas raggiunga New York in maniera diretta, mettendo in collegamento gli stati attraverso il trading ad alta frequenza.

Potrebbe filare tutto liscio, con i due impegnati a convincere i vari investitori ad appoggiare il loro progetto, se non fosse che ci si mette di metto il loro ex capo Eva Torres (Salma Hayek): spietata e astuta, trovandosi di fronte a due nuovi concorrenti e sentendosi tradita, farà tutto ciò che è in suo potere per ostacolare i protagonisti nell’impresa milionaria.

Il film Operazione Hummingbird – È Tutto Appeso a un Filo è andato in onda su Sky il 1° novembre su Sky Cinema Uno, ma sarà disponibile on demand fino al 31 dicembre 2020. Un’occasione per non perdere l’avvincente commedia drammatica firmata da Kim Nguyen che mette in scena lo spietato mondo del trading.



Clicca qui per accedere alla sottoscrizione di Sky Cinema e vedere Operazione Hummingbird e molti altri film del catalogo SKY

Le Mans ’66 – La Grande Sfida

La pellicola di Jason Mangold si ispira ad una delle vicende sportive più celebri della storia che, anche chi non è appassionato di automobilismo, apprezzerà sicuramente. Vincitore dei Premi Oscar miglior montaggio e miglior montaggio sonoro, Le Mans ’66 – La Grande Sfida è uscito in sala per la prima volta nel 2019 e dal 2 novembre è disponibile su Sky on demand.

Il biopic racconta della sfida ingaggiata dalla scuderia Ford negli anni ’60 contro la Ferrari, portata avanti dal progettista Carroll Shelby (Matt Damon) e dal pilota Ken Miles (Christian Bale). Essi saranno impegnati infatti nella costruzione di una vettura, la Ford GT40, che possa competere contro la casa finora vincitrice Ferrari durante la 24 Ore di Le Mans, una delle corse più celebri al mondo.

Un’impresa avvincente e mozzafiato passata alla storia che è stata messa in scena con Le Mans ’66 – La Grande Sfida: una produzione promossa a pieni voti da pubblico e critica, una prima visione da aggiungere alla propria lista, adesso disponibile su Sky.

Clicca qui per accedere alla sottoscrizione di Sky Cinema e vedere Le Mans ’66 e molti altri film del catalogo SKY

Galveston

Un thriller tratto dall’omonimo romanzo firmato da Nic Pizzolatto (creatore di True Detective). Diretto da Mélanie Laurent, Galveston porta il nome di una cittadina texana ed è questa la meta dei due protagonisti in fuga, Roy Cady (Ben Foster) e Raquel “Rocky” Arceneaux (Elle Fanning).

Roy è un criminale e un assassino a cui è stato diagnosticato un tumore terminale, che riesce a fuggire ad una trappola ordita dal suo ex capo; lungo il suo tragitto incontra Rocky, una prostituta in cerca d’aiuto e, insieme alla giovane donna, Roy partirà alla volta di Galveston. Un thriller on the road per gli amanti dell’azione e del dramma, da recuperare al più presto on demand, disponibile solo fino al 31 dicembre 2020.

Clicca qui per accedere alla sottoscrizione di Sky Cinema e vedere Galveston e molti altri film del catalogo SKY

Una Notte di 12 anni

Nell’Uruguay del 1973 vige la dittatura militare. In un contesto simile, i tre guerriglieri del Tupamaros José “Pepe” Mujica, Mauricio Rosencof e Eleuterio Fernández vengono catturati e imprigionati come prigionieri politici nei calabozos, carceri sotterranee dove vengono torturati e tenuti reclusi per ben dodici anni.

Questa è la drammatica vicenda racconta in Una Notte di 12 Anni, film diretto da Álvaro Brechner ispirato dal libro Memorie del Calabozo. 13 anni sottoterra. Una pellicola che nel 2018 è stata presentata nella sezione “Orizzonti” alla 75ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e che nel 2019 è stata selezionata per rappresentare l’Uruguay ai Premi Oscar.

Il film verrà trasmesso il 18 novembre su Sky Cinema Due, alle ore 21.15.

Clicca qui per accedere alla sottoscrizione di Sky Cinema e vedere Una notte di 12 anni e molti altri film del catalogo SKY

In viaggio verso un sogno – The Peanut Butter Falcon

Dal 20 novembre, su Sky Cinema Due alle 21.15, andrà in onda In viaggio verso un sogno – The Peanut Butter Falcon. Si tratta di una commedia drammatica diretta da Tyler Nilson e Michael Schwartz che nel suo cast annovera Shia LaBeouf, Dakota Johnson e Bruce Dern.

Essa racconta di Zak, un giovane di ventidue anni affetto dalla sindrome di Down che vive in una casa di cura, il cui sogno è quello di diventare un wrestler professionista come il suo idolo Salt Water Redneck. Fugge quindi dall’istituto in cui vive e, lungo il suo cammino, incontra Tyler, pescatore di granchi che instaura un profondo legame di amicizia con Zak e se ne prende cura.

Un road movie dalle tinte ironiche e commoventi, che mette in scena i sogni, le speranze e l’umanità.

Clicca qui per accedere alla sottoscrizione di Sky Cinema e vedere In viaggio verso un sogno e molti altri film del catalogo SKY

American Animals

La pellicola di Bart Layton si ispira a fatti realmente accaduti, raccontando la rapina avvenuta presso la Transylvania University di Lexington nel 2004. Presentata al Sundance Film Festival 2018, essa ha ricevuto numerose candidature e riconoscimenti e, dal 22 novembre, gli abbonati Sky avranno la possibilità di accedere al titolo in onda su Sky Cinema Uno alle 21.15.

American Animals è la storia di Spencer (Barry Keoghan) e Warren (Evan Peters), due studenti universitari insoddisfatti della propria vita, tanto da desiderare di operare una svolta drastica. L’occasione perfetta si presenta grazie alla presenza di un libro raro e antico presso la biblioteca dell’Università di Lexington, che i due intendono rubare e rivendere al miglior offerente con l’aiuto di Eric (Jared Abrahamson) e Chas (Blake Jenner). I quattro non sanno, tuttavia, che i piani non vanno mai come previsto.

Clicca qui per accedere alla sottoscrizione di Sky Cinema e vedere American Animals e molti altri film del catalogo SKY

Film SKY di Novembre: elenco completo

Qui, è possibile consultare l’elenco completo dei film Sky di novembre:

1 novembre: Operazione Hummingbird – È tutto appeso a un filo, su Sky Cinema Uno alle ore 21.15

2 novembre: Le Mans ’66 – La grande Sfida, su Sky Cinema Uno alle ore 21.15

4 novembre: Jesus Rolls – Quintana è tornato, su Sky Cinema Uno, alle ore 21.15

5 novembre: Galveston, su Sky Cinema Due, alle ore 21.15;

7 novembre: Lo stalker della stanza accanto su Sky Cinema Suspense, alle ore 21.00;

8 novembre: Alice e il sindaco, su Sky Cinema Due, alle ore 21.15;

9 novembre: Tolo tolo, su Sky Cinema Uno, alle ore 21.15;

10 novembre: Submergence, su Sky Cinema Due, alle ore 21.15;

11 novembre: Il mio capolavoro, su Sky Cinema Due, alle ore 21.15;

12 novembre: Goleador il mistero degli arbitri addormentati su Sky Cinema Family, alle ore 21.00;

15 novembre: Doppio sospetto, su Sky Cinema Due, alle 21.15;

16 novembre: Mi chiamo Francesco Totti, su Sky Cinema Uno, alle ore 21.15;

17 novembre: The room – La stanza del desiderio, su Sky Cinema Uno, alle ore 21.15;

18 novembre: Una notte di 12 anni su Sky Cinema Due, alle ore 21.15;

19 novembre: The Elevator, su Sky Cinema Uno, alle ore 21.15;

20 novembre: In viaggio verso un sogno – The Peanut Butter Falcon, su Sky Cinema Due, alle ore 21.15;

22 novembre: American Animals, su Sky Cinema Uno, alle ore 21.15;

23 novembre: Ad Astra, su Sky Cinema Uno, alle ore 21.00;

25 novembre: Vulnerabili, su Sky Cinema Due, alle ore 21.15;

27 novembre: Jurassic Pet: il mio amico dinosauro su Sky Cinema Family, alle ore 21.00;

28 novembre: Criminali come noi su Sky Cinema Due, alle ore 21.15;

29 novembre: Young Ones – L’ultima generazione, su Sky Cinema Uno, alle ore 21.15;

30 novembre: L’uomo del labirinto, su Sky Cinema Uno, alle ore 21.15.