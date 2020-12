Da sempre i giochi da tavolo sono la concezione del gioco per la famiglia. Al di là dei grandi classici, il mercato ha prodotto tantissime alternative ai vari Risiko, Monopoly e compagnia bella, tra prodotti più o meno elaborati ed immediati.

Che sia per giocare con i propri genitori, figli o parenti venuti in visita durante le festività magari, non potete farvi trovare impreparati senza un gioco da intavolare al volo. Per questo vi consigliamo quelli che, secondo noi, sono i migliori giochi da tavolo per tutta la famiglia.

I migliori giochi da tavolo per tutta la famiglia

Unicorn Fever

Gli unicorni non bastano mai in giro per il web, ed il mondo dei giochi da tavolo non poteva esimersi dal riempirsi di eccentrici cavalli colorati. Unicorn Fever è un gioco ambientato in un fantastico mondo fatato, dove gli unicorni sono delle risorse su cui scommettere e sono al centro di competizioni incredibili.

Nel gioco dovrete scommettere sul vostro unicorno vincente, truccare gare, investire sulle deliziose creature e le loro scuderie. Lo scopo del gioco è diventare ricchi ovviamente, e nel mentre potrete chiedere aiuto a dei loschi aiutanti o addirittura arrivare a chiedere un prestito alla pericolosa malavita del regno fatato. Una deliziosa rielaborazione sul tema, la mandrakata più colorata del mondo dei giochi da tavolo per tutta la famiglia per un gruppo di 2-6 giocatori.

Carcassonne

Paragonabile solo a Risiko! o Monopoly per la sua popolarità, Carcassone non deve mancare nella vostra collezione. Un gioco adatto a tutti, per 2-5 giocatori con una durata di 30-45 minuti a partita, che negli anni ha collezionato una miriade di espansioni, e il cui fascino ancora oggi resiste.

In Carcassonne i giocatori dovranno fare punti posizionando i loro lavoratori (i famosi meeple) su delle tessere che compongono la mappa. Ad ogni turno i giocatori rivelano le tessere che rappresentano alcuni elementi di un paesaggio medievale, piazzandole in modo da costruire uno scenario che sia sempre coerente, che verrà ampliato turno dopo turno. Mentre le tessere vengono piazzate possono essere impiegati i meeple per estendere la propria influenza sulle aree e guadagnare punti. Ma i meeple sono limitati, e finché l’area non viene chiusa (per ogni elemento come strade, città e così via c’è un metodo diverso) il lavoratore non può essere riutilizzato.

Con la sua struttura di gioco molto semplice, Carcassonne è il classico gioco da tavola che migliora ed estende le proprie potenzialità partita dopo partica. Che giochiate con la versione base, ma soprattutto aggiungendo una delle tante espansioni.

Just One

Nel caso abbiate una famiglia numerosa, Just One è il gioco che vi consigliamo. Si tratta di un cooperativo in cui bisognerà aguzzare l’ingegno per trovare una serie di parole, ma solamente una volta, per fare più punti possibili per la vostra squadra, tra 13 parole casuali che vengono sorteggiate all’inizio della partita.

Uno dei giocatori, a turno, mostra la parola al resto della squadra senza guardarla. Gli altri dovranno scriverne segretamente una, ma solo una, che riguardi in qualche modo la parola misteriosa, con l’obiettivo di farla indovinare al giocatore di turno. L’obiettivo è di scegliere né una parola troppo semplice né troppo astrusa, perché dopo che tutti avranno scritto il loro unico indizio, i giocatori si confronteranno per cancellare gli indizi condivisi, diminuendo così l’aiuto che andranno a dare a colui che dovrà individuare la parola misteriosa.

Dixit

Non possiamo non cominciare con un grande classico: Dixit. Tra i più famosi party game in circolazione, in Dixit dovrete far lavorare la vostra immaginazione, creatività, e la capacità di associazione di idee e pensiero laterale. Detta così può sembrare complicato, ma Dixit è davvero adatto a tutti.

Ogni giocatore ha un mazzo di carte, con artwork molto evocativi e spesso astratti. Il giocatore di turno, detto Narratore, sceglie una delle sue carte fornendo un indizio agli altri giocatori il quale può essere una frase, una citazione, un suono, o qualsiasi tipo di parola. Gli altri dovranno giocare a loro volta una delle loro carte, ispirate all’indizio del Narratore. Una volta rivelate tutte le carte il compito dei giocatori è quello di scoprire qual è, tra tutte, la carta del Narratore.

Dixit è un gioco per un gruppo di 3-6 persone, mentre Dixit Odyssey (che vi consigliamo di acquistare) può essere giocato da 3-12 persone con tanto di modalità di gioco a squadre. Nel caso vi stanchiate dei disegni delle carte – difficile già di suo – in futuro potete ampliare il mazzo di carte con le tante espansioni disponibili.

Dobble

Non possiamo non inserire nei giochi per le famiglie uno dei più classici giochi di riflessi degli ultimi anni, ovvero Dobble. Intanto ha cinque modalità di gioco diverse, ma la più famosa è decisamente quella principale.

Il gioco mette alla prova il colpo d’occhio, perché l’obiettivo è quello di trovare un particolare disegno all’interno delle coloratissime carte rotonde che compongono il mazzo, con una marea di disegni di varie dimensioni e colori per ognuno. Ad ogni turno c’è una carta di riferimento che definisce quale sia il simbolo da trovare, e il primo che lo trova deve semplicemente afferrarla al volo prima degli altri, e la carta successiva sarà il riferimento per la prossima pescata. Dobble è un gioco divertente e movimentato, ideale per svegliare un po’ il torpore tipico delle festività.

Il Gioco della Vita

Se si parla di famiglia, Il Gioco della Vita è uno di quei classici che non può mancare. Che sia per scherzare sulle vicissitudini della vita, o magari insegnare qualcosa ai giocatori più giovani, Il Gioco della Vita è un viaggio meraviglioso per 2-4 giocatori in cui la vita diventa piena di avventure, esperienze familiari e sorprese inimmaginabili.

Gli obiettivi del gioco diventano quelli della vita. Trovare un lavoro, studiare, avere figli o trovare l’amore della vita, il tutto codificato in maniera molto simpatica e divertente in termini di gioco relativamente ai soldi che otterrete durante il percorso. Alla fine della partita, infatti, vincerà il giocatore che avrà ottenuto più denaro di tutti.

