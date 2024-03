Non perderti Cluedo Escape: solo 13€ per un risparmio del 41%!

Se siete appassionati di intrighi e giochi da tavola, non lasciatevi sfuggire l'occasione unica su Amazon per accaparrarvi "Cluedo Escape - Il Tradimento a Villa Tudor", una reinterpretazione moderna del classico Cluedo. Con un'offerta che lo propone a soli 13,54€, quasi a metà del suo prezzo pieno, potrete approfittare di uno sconto del 41%.

Cluedo Escape - Il Tradimento a Villa Tudor, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo gioco si pone come scelta ideale per appassionati di puzzle, avventure misteriose e l'emozione tipica delle escape room, abilmente fuse con l'elemento tattico dei giochi da tavola. Si rivela una fantastica avventura per squadre di amici o famiglie ansiose di tuffarsi in un'esperienza di gioco collettiva, assumendo il ruolo di investigatori decisi a dipanare i misteri celati all'interno di Tudor Manor.

Adatto a chi ha più di 10 anni, "Cluedo Escape - Il Tradimento a Villa Tudor" si propone un'avventura avvincente e ricca di narrazione, capace di mantenere alto l'interesse per ore. Il suo tabellone variabile, che muta con ogni nuova partita, e il meccanismo di ricerca degli indizi per decifrare il mistero, rendono ogni sessione unica e ricca di sfide. A questo prezzo, diventa ancor di più un elemento indispensabile per la libreria ludica di ogni famiglia, promettendo lunghe ore di divertimento collaborativo.

Il fine del gioco è scoprire l'identità del colpevole, il luogo del delitto e l'arma del misfatto, utilizzando con saggezza gli indizi trovati. Con i suoi componenti, inclusi 6 personaggi in plastica, vari tabelloni di gioco, buste con segreti, un elemento enigmatico e oltre un centinaio di carte, offre serate piene di intrattenimento sia per gruppi di amici che per nuclei familiari.

