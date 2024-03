STUPENDO gioco da tavolo Star Wars Villainous a SOLI 32€ su Amazon!

Amanti della saga di Star Wars, non fatevi sfuggire l'ottima offerta Amazon su Star Wars Villainous, gioco di strategia firmato Ravensburger che vi permetterà di vestire i panni dei cattivi più iconici e famosi della serie, come Darth Vader e Kylo Ren, mentre vi sfiderete per dominare la galassia. Grazie a uno sconto del 20%, potrete acquistarlo a soli 32,59€ anziché 40,84€! Preparatevi a vivere intense battaglie strategiche ripercorrendo i momenti più oscuri dell'universo di Star Wars.

Star Wars Villainous, chi dovrebbe acquistarlo?

Star Wars Villainous è un pezzo che non può mancare nelle collezioni degli appassionati della famosissima saga, ma è perfetto anche per gli amanti dei giochi da tavolo. Impersonando i più temibili cattivi della storia di Star Wars, dovrete sfruttare strategia e astuzia per uscire vincitori dalle sfide. È consigliato dai 12 anni in su ed è perfetto per 2-4 giocatori, una caratteristica che lo rende ideale per le serate in famiglia o con gli amici.

Il particolare regolamento mette a disposizione di ogni cattivo abilità e strategie uniche, che rendono il gioco sempre avvincente e ogni sfida sempre nuova. È possibile scegliere tra Darth Vader, Generale Grievous, Asajj Ventress, Moff Gideon e Kylo Ren. Nel gioco dovrete controllare il vostro settore: bisognerà esplorare per accumulare crediti, reclutare alleati, dispiegare veicoli e intralciare i rivali, con l'obiettivo di realizzare il proprio piano prima degli altri e diventare così il più grandi cattivo dell'universo di Star Wars. Tra le meccaniche di gioco vi segnaliamo una sofisticata gestione di azioni e carte.

Star Wars Villainous è ora disponibile a solo 32,59€ anziché 40,84€ e permette ai giocatori di immergersi nei ruoli dei famosi cattivi di Star Wars, tanto amati dai fan. È l'acquisto perfetto per tutti gli appassionati di giochi da tavolo e per i fan della storica saga.

