Mindhunter: l’inquietante teaser trailer della seconda stagione

Netflix ci riporta nelle menti dei serial killer con la seconda stagione di Mindhunter, l’acclamata serie crime di David Fincher che si mostra in un primo inquietante teaser trailer.

“Come possiamo anticipare le azioni criminali di persone affette da disturbi mentali, se non sappiamo come ragionano?” Nel 1977, un frustrato negoziatore dell’FBI, Holden Ford (Jonathan Groff) e l’agente veterano Bill Tench (Holt McCallany), insieme alla professoressa e psicologa Wendy Carr (Anna Torv) s’imbarcano in un’odissea investigativa rivoluzionaria per trovare risposta a questa domanda. Nella seconda stagione compiremo un salto temporale di due anni, la storia si ambienterà tra il 1979 ed il 1981, periodo in cui nella città di Atlanta furono uccisi quasi una trentina di bambini, adolescenti ed adulti afroamericani.

Se nella prima stagione i due agenti dell’FBI studiavano il concetto di “assassino seriale”, figure con cui le forze dell’ordine non erano preparate a misurarsi, nei due anni che sono trascorsi dagli eventi che apriranno la seconda stagione, la situazione sarà profondamente cambiata: ora la figura del profiler esiste ed è riconosciuta, e stampa e media, così come i comuni cittadini sanno che i serial killer esistono, e fanno paura. “La seconda stagione avrà un taglio più inquietante e terrificante, perché sarà ancora più realistica” dichiara il regista David Fincher, “Negli anni “70, dopo Manson, dopo il Figlio di Sam (David Berkowitz) e dopo Zodiac… ci fu una vera e propria epidemia, i serial killer erano sulla bocca di tutti, creando una sorta di isteria di massa.” Nella seconda stagione ci sarà anche Damon Herriman che interpreterà Charles Manson, l’occasione ideale per scoprire come l’attore interpreterà il personaggio anche in C’Era una Volta… a Hollywood, l’ultimo attesissimo film di Quentin Tarantino.

La seconda stagione di Mindhunter arriverà su Netflix venerdì 16 agosto.