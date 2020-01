Minifigure Lego: in arrivo due nuovi libri illustrati

Il 2020 vedrà la pubblicazione di due nuovi volumi dedicati alle iconiche minifigure Lego. Si tratterà dei libri Lego Minifigure: A Visual History e Lego Disney Princess Enchanted Treasury.

Lego Minifigure: A Visual History sarà la nuova edizione aggiornata dell’enciclopedia illustrata pubblicata nel 2013 Lego Minifigure Year by Year A Visual History (link Amazon). Questo volume sarà la guida definitiva sulle mitiche minifigure, dal loro esordio nel 1978 fino ai personaggi più recenti, con immagini e riferimenti per più di 2000 modelli.

Lego Minifigure: A Visual History raccoglierà curiosità ed informazioni come gli anni di uscita dei vari personaggi e in quali set è possibile trovare le varie minifigure.

L’enciclopedia sarà divisa in capitoli dedicati alle varie serie, tra cui Lego Ninjago, The Lego Movie, Lego Star Wars, Lego City, Lego Harry Potter e molti altri. Nelle pagine di Lego Minifigure: A Visual History sarà possibile ammirare l’evoluzione di questo iconico giocattolo e i vari accessori che l’hanno accompagnato negli anni.

Lego Minifigure: A Visual History sarà un volume di 256 pagine e al suo interno sarà contenuta l’esclusiva minifigure dell’astronauta arancione. Questo personaggio sarà una minifigure molto ambita dai collezionisti, che potranno affiancarla ai personaggi contenuti nel set 70841 – La squadra spaziale di Benny (link Amazon | link Lego).

Lego Disney Princess Enchanted Treasury sarà un libro da 128 pagine dedicato al mondo delle Principesse Disney Lego.

Sfogliando le pagine di questo volume potrete avventurarvi nel castello della Bestia insieme a Belle, visitare le meraviglie del palazzo di Jasmine e navigare sull’oceano insieme a Vaiana. Lego Disney Princess Enchanted Treasury conterrà una mini doll speciale di Vaiana.

Lego Minifigure: A Visual History e Lego Disney Princess Enchanted Treasury saranno messi in commercio, in inglese, a partire dall’1 ottobre 2020 ad un prezzo di, rispettivamente, 36,89 euro (Lego Minifigure: A Visual History) e 15,97 euro (Lego Disney Princess Enchanted Treasury).