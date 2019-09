Mirabilandia assume mostri per Halloween

Mirabilandia è in cerca di mostri per halloween. I figuranti più bravi saranno assunti per spaventare gli ospiti del parco.

Halloween si avvicina. Ti piacerebbe spaventare le persone ? Mirabilandia, uno dei 10 migliori parchi divertimento in Italia,offre un’occasione molto interessante.

In occasione di Halloween il parco cambia volto, trasformandosi con tante scenografie, horror house e….mostri di qualsiasi tipo.La direzione è in cerca di 400 figuranti in grado di interpretare qualunque tipo di creatura spaventosa. Zombie, fantasmi, vampiri o personaggi ispirati ai film horror non farà differenza.

Domenica 15 Settembre avverrà la selezione nel teatro pepsi (all’interno del parco). E’ preferibile che i partecipanti vadano vestiti così come si presenteranno per le serate di Halloween. Una giuria sceglierà a propria discrezione i mostri migliori. Tra i personaggi più richiesti, che andranno a lavorare in aree del parco specifiche con un tema ben preciso troviamo:

Zombie steampunk

Zombie western

Vampiro gotico-vittoriano

Vampiro steampunk

Per partecipare è necessario inviare la propria candidatura compilando l’apposito modulo disponibile a questo link (solo maggiorenni), da inviare entro Mercoledì 11 Settembre 2019. I prescelti verranno assunti con un contratto lavorativo valido per i giorni 5/12/19/26/31 ottobre, 01 e 02 novembre 2019. Il compito è semplice. Nei giorni sopraelencati dovrete presentarvi al parco con il travestimento e gli accessori di scena che avete proposto in fase di selezione e verrete assegnati a delle aree del parco specifiche allestite per l’occasione. Solo e soltanto all’interno di queste, dovrete spaventare gli ospiti con l’unica regola di non toccarli per nessun motivo.

Per l’halloween horror festival di quest’anno è previsto l’allestimento di tre zone del parco, ognuna con un tema e tipo di mostri diversi.

SCARY MOVIES

i più temibili personaggi dei film…

più cattivi che mai, ti aspettano!

i più temibili personaggi dei film… più cattivi che mai, ti aspettano! ZOMBIEVILLE

pronto a fuggire?

pronto a fuggire? STEAMPUNK

Carne VS Acciaio

Inoltre solo la sera del 31-1-2 Novembre si aggiungerà l’extreme horror experience. L’esperienza più spaventosa tra tutti i parchi italiani. Per accedere è richiesto un costo addizionale rispetto al biglietto d’ingresso al parco, ed è vietato l’ingresso ai minori di 16 anni.

Il parco al momento la descrive così, ma seguiranno ulteriori informazioni nelle prossime settimane:

Immagina un luogo in cui ogni tuo peggior incubo prende forma, dove il terrore si fa carne, gettandoti in un purgatorio di dannazione e oscurità senza via d’uscita.

Ecco, una volta entrati nell’area extreme desidererai che ogni tuo peggior incubo si avveri, poiché anche la più terribile delle tue paure ti apparirà dolcissima rispetto al viaggio che intraprenderai…

Un’esperienza estrema verso l’origine di ogni male, nel cuore stesso delle tue fobie. Lascia ogni speranza prima di entrare…