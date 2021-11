Miyazaki ritorna dalla pensione per creare How Do You Live?

Anche se sono passati quasi nove anni da quando Miyazaki ha annunciato il suo ritiro dai lungometraggi, sembra che il regista, sceneggiatore, animatore, fumettista e produttore cinematografico giapponese, sia ansioso di tornare al lavoro. Come dichiarato al New York Times, Miyazaki ha deciso di ritornare dalla pensione per creare il film How Do You Live?, basato sull’omonimo romanzo di Genzaburo Yoshino. Vediamo più nel dettaglio.

How Do You Live? riporta Miyazaki sulle scene

Fondato nel 1985 da Miyazaki, dal regista Isao Takhata e dal produttore Toshio Suzuki, lo Studio Ghibli è noto per la sua narrazione unica e la classica animazione disegnata a mano. Al 2014, quattro suoi film (La città Incantata, La principessa Mononoke, Il castello errante di Howl e Ponyo sulla scogliera) sono inclusi nella classifica dei 10 film con i più alti incassi della storia in Giappone. La sua lunga attività è stata insignita con il Winsor McCay Award nel 1998, il Leone d’oro al Festival di Venezia del 2005 e con l’Oscar onorario conferitogli dall’Academy nel novembre 2014. In particolare La città Incantata è il primo e ancora unico cartone animato giapponese a essersi aggiudicato l’Orso d’oro e del Premio Oscar.

A 80 anni, Miyazaki si considera un uomo fortunato che ha avuto molte opportunità di dare vita a meravigliosi mondi diversi. Nel 2013 dopo l’uscita di Si alza il vento, si era ritirato dalle scene, ma la decisione non è durata molto. A solo un anno dal ritiro, Miyazaki ha comunicato al suo partner di produzione Suzuki che pensava di avere ancora una storia da raccontare.

Ora, in una recente intervista al New York Times, Miyazaki ha dichiaro di stare tornando dalla pensione per creare un altro film, che il regista descrive come “fantasy su larga scala”. Il film è basato su un romanzo di Genzaburo Yoshino, How Do You Live?, del 1937 che racconta la storia di un quindicenne di Tokyo, immaturo per la sua età e con una passione per i guai, il cui padre è morto recentemente.

