Model Kit Dragonball: Resoconto di Lucca Comics & Games 2019

All'interno del padiglione Bandai abbiamo trovato diversi prodotti legati al mondo dei model-kit tratti dalla saga di Dragonball.

Di grande importanza, come ogni anno, all’interno del padiglione Bandai abbiamo trovato diversi prodotti legati al mondo dei model-kit tratti dalla saga di dragonball. La serie si chiama Figure Rise e si divide in Standard (personaggi veri e propri) e Mechanics (mezzi o veicoli), spesso questi prodotti sono realizzati in scala compatibile a quella delle figure in modo tale da realizzare scenari e diorami arricchiti di questi divertentissimi kit. Chiaramente parliamo di prodotti per tutte le tasche, pre colorati e da assemblare con l’ausilio di istruzioni passo passo che una volta finiti saranno delle vere e proprie action figure articolate.

Broly (OAV)

E’ il Super Saiyan leggendario, prima dell’avvento del recente film faceva parte di quei personaggi non-Canon proveniente dai film OAV. Questo personaggio in particolare è tratto dall’undicesimo film “Dragonball: Il Super Saiyan della Leggenda” del 1993.

Gotenks

E’ la fusione di due piccoli guerrieri, Goten e Trunks, rispettivamente i figli di Goku e Vegeta. La loro unione avviene tramite la tecnica della fusione che permette loro di unirsi nel guerriero Gotenks per soli 30 minuti.

Goku Ultra Istinto

Frutto degli sforzi sostenuti durante il torneo della potenza, lo stadio dell’Ultra Istinto è una delle ultime risorse di Goku per combattere contro il potentissimo Jiren.

Majin Boo

E’ un concentrato di pura malvagità creato dal mago Bibidi. Dopo aver seminato distruzione nell’universo e sulla terra si è liberato della sua parte buona per fronteggiare Goku e Vegeta sul pianeta dei Kaioshin.

Goku Super Saiyan 4

Direttamente da Dragonball GT lo stadio finale di Goku con aspetto animalesco. Grazie a questi poteri riuscirà a combattere contro il perfido Tsufuru Baby che si è impossessato del corpo di Vegeta.

Gohan Super Saiyan 2

L’ultima speranza della terra, allenato per l’occasione da suo padre nella stanza dello spirito e del tempo Gohan riesce a raggiungere un potere che supera addirittura quello di suo padre.

Gogeta (Dragonball Super)

Gogeta è la fusione di Goku e Vegeta, l’ultima speranza per fronteggiare la furia dell’indomabile Broly.

Saiyan Spaceship Pod

E’ il veicolo principale grazie al quale i Saiyan si spostano di pianeta in pianeta. Questa versione include effetti luminosi e il corpo seduto di vegeta da riporre al suo interno

Cell (Perfect form)

La forma definitiva della creazione del Dr.Gelo. Questo ibrido genetico è stato realizzato con le cellule dei guerrieri più potenti dell’universo.

Freeza

Freeza nella sua forma base viaggia costantemente seduto su una sorta di trono volante. Quando scende da questo vuol dire che la faccenda si sta mettendo male.

Goku SSGSS

In Dragonball Super Goku riesce ad ottenere un potere che oltrepassa il divino trasformandosi nel Super Saiyan God Super Saiyan.

Broly (Dragonball Super)

Una minaccia che viene dal passato, Goku e Vegeta pensavano di essere gli ultimi della razza Saiyan ma a quanto pare non è cosi’.

Vegeta SSGSS

Anche Vegeta, dopo un duro allenamento, riesce a trasformarsi nel Super Saiyan God Super Saiyan dopo aver seguito gli insegnamenti di Whis.

Vegetto (Super)

L’altra fusione tra Vegeta e Goku, ma attraverso gli orecchini dei Kaioshin, i potara.

Bardak

Bardak è il padre di Son Goku, facciamo la sua conoscenza solo attraverso i racconti sulla fine del popolo Saiyan ad opera di Freeza. Prima di morire scopre il piano di Freeza e cerca (inutilmente) di fermarlo.