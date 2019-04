Modena Play 2019, i giochi di ruolo da non perdere

Modena Play, la nostra selezione di giochi di ruolo da non perdere. Novità assolute e localizzazioni di pregio pronte all'acquisto durante la fiera!

Il Modena Play si conferma come uno degli eventi più prolifici per l’attività ludica italiana. Parlando nello specifico di giochi di ruolo, le “tappe” annuali nelle quali si concentrano la maggior parte delle novità sono due: Lucca C&G e proprio Play di Modena.

Le novità sono tanto nuove produzioni quanto localizzazioni di titoli già noti e per lo più in lingua anglosassone, per una quantità impressionante di materiale ludico a disposizione di noi appassionati giocatori (con sommo dispiacere dei nostri portafogli).

Cosa non farsi scappare

In questo articolo non sono presentati tutti i 50+ titoli tra nuovi giochi, espansioni o materiale di gioco (schermi, dadi, avventure, ecc) in uscita durante il Play, ma solamente una selezione di essi. Queste brevi presentazioni altro non vogliono essere che uno stimolo ad approfondire ulteriormente l’argomento di ogni specifico gioco, e magari anche provarlo direttamente in fiera!

Ricordiamo anche che nonostante manchino pochi giorni al Play, molte pre-iscrizioni ai diversi tavoli dimostrativi sono ancora aperte online! Se volete avere la certezza di poter provare in fiera un titolo, magari insieme al suo autore, correte a iscrivervi!

Nuovi Titoli

Tra i tanti nuovi giochi di ruolo in uscita durante questa edizione del Play, sei titoli ci hanno particolarmente colpito. In alcuni casi si tratta di localizzazioni, cioè di prime uscite in lingua italiana di GDR già esistenti, ma non per questo si tratta di titoli meno interessanti o meno degni di attenzione.

Coriolis – Il Terzo Orizzonte: un GDR di fantascienza creato da Fria Ligan e portato in Italia da Wyrd Edizioni. Questo gioco è ambientato centinaia di anni nel futuro, nello spazio vicino alla stella a noi nota come Aldebaran, nella costellazione del Toro. In Coriolis i giocatori si troveranno a operare in un remoto sistema stellare denominato Il Terzo Orizzonte. I giocatori, in tutto questo, sono l’equipaggio di una nave stellare che percorre l’Orizzonte, e data la vastità dell’ambientazione, le possibilità sono davvero numerose.

L’Ingranaggio: L’Ingranaggio è il primo gioco di ruolo edito da Stratagemma, uno storico negozio di Firenze che si fa anche editore proprio a partire da questo titolo. Si tratta di un gioco necropunk basato su una serie di romanzi di Valerio Amadei e ambientato in un mondo futuro distopico. Per maggiori informazioni, molti riferimenti si trovano sulla pagina di Stratagemma o direttamente sul sito de L’Ingranaggio.

Household: gioco di ruolo realizzato da Two Little Mice, con le illustrazioni di Daniela Giubellini e distribuito da Raven Distribution. Questo GDR si prospetta per essere “il più piccolo gioco del mondo”, dato che i personaggi saranno appartenenti al “piccolo popolo”, ovvero spiritelli, fate e molti altri. Nell’attesa del Play e del lancio del prodotto, non perdetevi le anteprime pubblicate sulla pagina ufficiale di Household!

Vampiri 5e: il Mondo di Tenebra si risveglia nuovamente con la quinta edizione di quello che probabilmente è il più famoso gioco di Vampiri al mondo. Un nuovo sistema di regole e una ambientazione rinnovata, in grado di stupire e coinvolgere molti nuovi infanti nelle lunghe notti a venire. Il titolo è stato importato da NEED GAMES, e sul loro sito trovate, oltre che maggiori informazioni, la possibilità di prenotare la vostra sessione.

Tails of Equestria: il gioco di ruolo dei My Little Pony. C’è poco altro da aggiungere se non che è stato importato e tradotto in italiano da NEED GAMES a tempo di Record, e che il prodotto originale è edito dalla River Horse. Un titolo eccellente per l’introduzione al gioco dei più piccoli, sia per l’immediatezza del sistema che per le tematiche presentate. Come nel caso precedente, fate riferimento al sito dell’editore italiano per la prenotazione delle partite dimostrative.

Savage Worlds Adventure Edition: la nuova edizione di Savage Worlds non è semplicemente una ristampa o un aggiornamento, ma il frutto di molti anni di comunicazione e feedback tra gli autori e la propria base di giocatori, che ha sempre avuto modo di esprimersi ed è stata (come già in passato) seriamente tenuta in considerazione. Il manuale è una novità portata in italiano da SpaceOrange42. Savage Worlds non è l’unico titolo di cui si occupa SpaceOrange42, e sul loro sito avrete modo di trovare tutto quello che potrà esservi utile.

Espansioni, avventure, moduli

I nuovi titoli sono solo una parte della enorme quantità di manuali, moduli e materiale in uscita durante Play 2019. Anzi, la maggior parte delle uscite sono in realtà espansioni, avventure o supplementi per titoli già esistenti. Esattamente come nel caso precedente, questa lista non è esaustiva o omnicomprensiva. Se avete un Gdr favorito, date un’occhiata al sito o alla pagina del suo autore / editore. Se lo troverete a Play, molto probabilmente avrà qualcosa in serbo per voi.

Waterdeep – Il Dungeon del Mago Folle (D&D 5e): Seconda parte della Season 8 della Adventurers League, esce in italiano cinque mesi dopo la pubblicazione (in inglese) nel circuito delle avventure ufficiali della Wizard of the Coast per Dungeons & Dragons 5e. Il Dungeon del Mago Folle porterà i vostri personaggi dal quinto al ventesimo livello, attraverso una serie di livelli sempre più pericolosi mano a mano che ci si avvicina al dominio personale di Halaster. Il Manuale è pubblicato da Asmodee Italia. Consigliato per gli appassionati dei Megadungeon.

I Miti di Cthulhu (D&D 5e): Sandy Petersen torna alla carica con questo manuale decisamente massiccio e dedicato ai Miti Lovecraftiani trasportati nel sistema della quinta edizione di Dungeons & Dragons. Il prodotto vedrà la luce in lingua italiana grazie a Raven Distribution, attualmente distributore anche del Richiamo di Cthulhu nella sua settima incarnazione. Consigliato per gli appassionati dei Miti e della quinta edizione di D&D.

La Corte di Oberon (Klothos): Esce a questa Play la prima avventura ufficiale per Klothos, ispirata al ciclo bretone e al piccolo popolo. All’interno si troveranno sei scene, un Bestiario e dei Personaggi Pregenerati da usare con il Thread System, il sistema originale di Klothos. Il gioco è edito da Fumble GDR. Consigliato a chi volesse approfondire le meccaniche di gioco di Klothos.

Spartan-G (GATTAI):Il primo modulo avventura (o “Serie TV”) di Robottoni per Gattai! Dieci Episodi, descritti come in una guida TV degli anni ’80, per dieci avventure attraversate da un importante filo conduttore. All’interno anche cinque Piloti pregenerati e dieci Mostri Meccanici (uno per ogni episodio), ognuno associato ad una breve storia. Il gioco è edito da Fumble GDR. Consigliato a tutti gli appassionati di robottoni!

La Dama Nera (Awaken): Prima espansione per Awaken, gioco portato in italia da Isola Illyon Edizioni. Il manuale comprende una campagna di gioco, alcune nuove regole e un piccolo bestiario con nuove creature pronte per essere affrontate. Cosigliato per chi fosse in cerca di un’avventura originale.

Arcipelago Cremisi (L’Ultima Torcia): Espansione per l’Ultima Torcia, gioco edito da Serpentarium. Come le precedenti espansioni, queste pubblicazioni sono composte da due-tre moduli spillati comprensivi di una parte geografica, nuove regole e possibilità di gioco (navi e navigazione per questa espansione) e mostri. Consigliato per espandere sia il reparto geografico che il bestiario.

Gladiatori (Sine Requie): Espansione per Sine Requie, anche questo gioco edito da Serpentarium. Il titolo affronta l’argomento dei Pozzi e dei combattimenti di Gladiatori nel SOVIET, una delle ambientazioni del gioco. Oltre alla nuova uscita, ricordiamo anche per la stessa collana le ristampe del manuale base di Sine Requie anno XIII (seconda edizione) e del Trono di Crisantemo. Consigliato per gli appassionati del Meta-Sine e per chi intende giocare campagne nel SOVIET.

#UHProfiles (#URBANHEROES): #UH Profiles è un modulo di espansione per il gioco di ruolo #URBANHEROES che fornisce le statistiche e le informazioni necessarie ad utilizzare i più noti PNG dell’ambientazione all’interno delle proprie campagne. Consigliato per chi avesse necessità di aggiungere colore alle proprie campagne.

Il Sovrano della Caduta (Nameless Land): Epilogo di un ciclo narrativo ambientato nel mondo di Nameless Land. Espansione narrativa senza contenuti tecnici o relativi alle regole del gioco, ma il capitolo conclusivo di questa storia che ci ha accompagnato per anni all’interno dell’ambientazione. Consigliato agli appassionati dell’ambientazione.

La Luce del Patibolo (Heavy Sugar): prima espansione per il secondo gioco di Aces Games, cioè Heavy Sugar. Il pacchetto comprenderà una mappa in grande formato, personaggi precompilati, schermo e un’avventura completa pronta per essere giocata. Consigliato a chi si è avvicinato da poco al gioco.

Il Richiamo di Cthulhu – Set Introduttivo: Questo Set Introduttivo contiene tutto ciò che serve per iniziare a giocare a Il Richiamo di Cthulhu. La scatola contiene tre libri (avventura in solitario, regole di gioco, avventure tradizionali per un gruppo di gioco), schede, dadi e materiale da gioco per le sessioni. Consigliato per chi non avesse ancora avuto modo di giocare alla settima edizione del Richiamo di Cthulhu.

Maestri Sublimi (Cabal): Con questo secondo Manuale di espansione per Cabal, gioco di genere fortemente esoterico, vengono presentati nuovi sviluppi sulle quattro vie di Erudizione già presentate nel Manuale Base, ovvero Alchimisti, Alfieri, Teosofi e Ermeti, e viene aggiunta una nuova possibilità di gioco, ovvero gli Sciamani. Consigliato a tutti coloro che hanno apprezzato il manuale base.

Guida regionale: Rhovanion (Avventure nella Terra di Mezzo): Espansione per Avventure nella Terra di Mezzo, il Signore degli Anelli con il D20 della quinta edizione di D&D. Un modulo principalmente geografico, ma comprensivo anche di alcuni nuovi background e altre creature per popolare le vostre avventure. Consigliato a chi vuole approfondire dal punto di vista di ruolo la geofrafia dell’ambientazione della Terra di Mezzo.