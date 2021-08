Modiphius distribuirà Index Card RPG

Nuova collaborazione per Modiphius con l’editore indipendente di giochi da tavolo Runehammer, creatore di Index Card RPG. La collaborazione tra i due editori darà alla luce Index Card RPG Master Edition, una nuovissima edizione dell’apprezzato gioco di ruolo indie, e il gioco di ruolo heavy metal Viking Death Squad, la cui uscita nei negozi avverrà in contemporanea con Index Card RPG Master Edition.

Per Modiphius e Runehammer questo accordo permetterà di espandere il loro pubblico di riferimento, portando prodotti molto noti e apprezzati nella nicchia di riferimento ad un pubblico più ampio che in questo modo potrà avvicinarsi al mondo di Index Card RPG. Non si tratterà solo di avvicinare nuovi giocatori, infatti la Master Edition realizzata da Modiphius sarà realizzata in due edizione una Regular e una Collector pensata per gli appassionati di questo titolo.

Index Card RPG Master Edition

La nuova edizione di Index Card RPG sarà la quarta edizione del titolo di punta Runehammer. Si tratta infatti di un gioco di ruolo che nei suoi cinque anni di vita ha visto fino ad ora 3 libri cartacei e numerosi PDF pubblicati tramite DriveThruRPG. La Master Edition combinerà tutti i mondi del sistema Index Card e sarà caratterizzata dal regolamento semplificato che gli appassionati hanno imparato a conoscere e amare nel corso di questi anni.

Index Card RPG Master Edition sarà un manuale da 400 pagine in formato cartonato e conterrà cinque ambientazioni complete (Fantasy, Sci-Fi, Weird West, Ice Age e Superheroes), un’ampia selezione di tabelle per la creazione di mostri e altri elementi di gioco e una sezione, riservata ai Game Master, con consigli su come poter utilizzare Index Card RPG in qualsiasi sistema di gioco.

Viking Death Squad

Viking Death Squad sarà un gioco di ruolo che trasporterà i partecipanti in un mondo dalle atmosfere metal e che trarrà ispirazione dalla musica dei Black Sabbath e arricchito dalla presenza di vichinghi immortali, orrori cibernetici e legioni demoniache. Viking Death Squad avrà un sistema di gioco originale basato sui dadi a 6 facce, l’assenza di punti ferita e altri aspetti distintivi dei giochi di ruolo più tradizionali.

Il manuale di Viking Death Squad sarà un volume compatto ricco di illustrazioni di Brandish Gilhelm, il cui design sarà un vero e proprio tributo all’heavy metal!