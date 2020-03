Modiphius Entertainment lancia Judge Dredd RPG

Modiphius Entertainment annuncia il lancio di Judge Dredd RPG e della sua prima espansione, Robot Wars. Il manuale mette a disposizione dei giocatori ruolistici la possibilità di esplorare a fondo il mondo dell’omonimo fumetto e, per estensione, dei film a esso ispirati.

Dalla comunicazione ufficiale:

Cacciatori di taglie mutanti braccano l’immondizia dell’universo. Le casate nobiliari del redivivo impero russo usano ogni mezzo a loro disposizione per tentare di divenire il potere supremo; attraverso la corruzione, l’assassinio, lo spionaggio, la diplomazia e la guerra. Il sistema solare è invaso dai Geeks – una razza aliena ostile incline a voler distruggere l’umanità, sulla Terra, sulle sue colonie e nell’intero sistema solare. Sicari criminali portano a compimento i loro contratti, per ottenere dei soldi insanguinati si fanno strada tra avversari e guardie del corpo. Investigatori occulti cacciano demoni e spiriti inquieti che minacciano sia le vite che le anime delle genti britanniche.

E poi c’è Dredd. Il miglior uomo di legge in una vasta città con più di 800 milioni di cittadini che si contende con i criminali, i predoni mutanti, gli alieni, i robot impazziti e gli agenti di altre magalopoli ostili.

Dentro a questo manuale cartonato troverete 270 con:

– Regole per creare umani, cloni, robot, mutanti e primati elevati. Il sistema di percorsi di vita è divertente e intuitivo e permette di gestire partite con gruppi di Giudici, criminali o cittadini.

– Un’ampia gamma di equipaggiamenti e armi dalle pagine di Judge Dredd. Usate l’iconica pistola legislatrice con le sue sei munizioni diverse. Usate il bastone stordente per sottomettere i malviventi in combattimento ravvicinato. Cavalcate la moto lawmaster, il re a due ruote della strada.

– Tutte le regole necessarie a guidare una partita, incluse i combattimenti, veloci quanto tattici, gli ambienti e una serie estesa di talenti scientifici, medici e ingegneristici.

– Un’esplorazione del mondo di Dredd con molti dei luoghi chiave della cittá di Dredd dettagliati con le informazioni sul come inserirli nelle partite.

– Un’avventura introduttiva che permetterá di giocare come Giudici, malviventi o cittadini. Tutti dotati di obbiettivi molto diversi.