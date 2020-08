One Piece, Monkey D. Luffy Figuarts Zero di Tamashii Nations: la recensione

Nella recensione di oggi, Tamashii Nations ci propone per la linea Figuarts Zero – Extra Battle – il protagonista Monkey D. Luffy. Si tratta della prima uscita che inizia il trio di personaggi tratti dai primi archi narrativi di One Piece. Con questa prima statuetta sarà possibile, in futuro, creare un diorama di grande impatto visivo composto da tre pirati davvero carismatici. Le due future uscite che arriveranno in Italia a ottobre 2020 saranno composte da Bagy e Crocodile.

Il personaggio

One Piece è una scoppiettante epopea marittima all’insegna dell’amicizia in compagnia di Monkey D. Luffy, un giovane pirata con il corpo allungabile da quando ha mangiato il Frutto del Diavolo Gom Gom. Quella di One Piece è la regina della serie Shonen e gode di un’incredibile popolarità in tutto il mondo. Monkey D. Luffy è un avventuriero che farebbe di tutto per i suoi amici. Sogna di trovare il leggendario tesoro One Piece appartenuto a Gol D. Roger e diventare il Re dei pirati. Il frutto del Diavolo ha reso elastico il suo corpo.

La confezione

La confezione analogamente a prototti simili della linea Figuarts Zero, è realizzata in parte in plastica trasparente e in parte in cartoncino, in modo da permettere di osservare una parte del prodotto che troveremo all’interno. Nella parte frontale in basso a destra notiamo un’immagine di Mokey D. Luffy e subito sotto i loghi di One Piece, Tamashii Nations e Bandai Spirits. Sulla parte sinistra e sulla parte destra troviamo fotografie della statua mentre sul retro sono elencate attraverso varie immagini di dettaglio altre immagini del prodotto.

Monkey D. Luffy

Una volta aperta la confezione, la statica di Monkey D. Luffy è protetta da una pellicola trasparente e a sua volta da un blister. Una volta rimossa dalle protezioni, la statua è già assemblata e pronta ad essere esposta grazie a una base esagonale rossa personalizzata che troveremo all’interno della scatola. Il personaggio ci è proposto in una posa statica mentre sta caricando il Gear Second, una tecnica che permette uno spaventoso potenziamento fisico del suo corpo di gomma. Gli arti vengono compressi come delle pompe, il sangue entra in circolazione più velocemente e ciò da origine a un potere esplosivo. Per via della pressione sanguigna, il corpo comincia a emettere vapore, il cuore non esplode solo perché Monkey D. Luffy è fatto di gomma.

Dopo averla analizzata attentamente, siamo rimasti molto colpiti dal lavoro svolto sullo sculpt dagli scultori di Tamashii Nations, infatti guardandola per la prima volta si viene rapiti dai numerosi dettagli di cui questa statua è dotata, come i vestiti e i capelli che sono caratterizzati da un leggero effetto di movimento dovuto al caricamento della tecnica. Colorazione e ombreggiature sono veramente ben fatte, infatti, attraverso varie sfumature ogni elemento (come la camicia gialla, i pantaloni rossi e il cappello di paglia) viene valorizzato ed esaltato. La figure è molto fedele alla controparte animata, peccato per alcuni segni di stampa sulle braccia e il segno di stacco tra il braccio e il pugno destro. Tra le varie note facciamo presente che la basetta, nonostante sia ben realizzata e accattivante non è indispensabile ai fini dell’esposizione, infatti staccando l’effetto del fumo e Luffy potremo anche esporlo senza di essa.

Conclusioni

Monkey D. Luffy è la prima statua del trio chiamato Paramount War. E’ veramente una figure straordinaria sotto tutti i punti di vista e con le due prossime uscite saremmo in grado di realizzare un diorama davvero superlativo, se invece non vi interessa e siete fan solamente del protagonista, in ogni caso non ne rimarrete assolutamente delusi. La statua è stata dipinta e scolpita con una discreta precisione (salvo i minimi difetti sopra elencati) e l’utilizzo dell’effetto del fumo per simulare la tecnica Gear Second la rende ancora più accattivante.

Monkey D. Luffy è già disponibile nei negozi a un prezzo indicativo di 70,00 €, Tamashii Nation è distribuita in Italia da Cosmic Group.