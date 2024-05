Gli scammer fregano anche i migliori: Core i9-14900K senza chip venduto a un overclocker

Gli scammer nel mondo dell'hardware non sono una novità e secondo le ultime notizie, riescono a truffare anche i più esperti. Stavolta il protagonista della vicenda è Safedisk, famoso overclocker che, secondo quanto raccontato da HKEPC, sarebbe stato fregato da un venditore cinese.

Safedisk avrebbe infatti acquistato un processore Intel Core i9-14900K, probabilmente sperando di vincere la "lotteria del silicio" e continuare a macinare record; per i meno esperti, vi ricordiamo che si tratta di uno dei migliori overclocker al mondo, quindi non proprio una persona di poco conto nell'ambiente.

Safedisk / HKEPC

L'overclocker ha ricevuto il processore senza confezione originale, ma in un blister con un biglietto decisamente particolare: aprire la confezione avrebbe annullato la garanzia. Un elemento inusuale, che non ispira fiducia e che ha subito insospettito Safedisk.

Una volta installato il chip non ha dato alcun segno di vita, qundi l'overclocker ha deciso di scoperchiarlo sfruttando uno strumento per il delid, per ispezionare la situazione. Una volta rimosso l'IHS, Safedisk si è trovato di fronte a... niente: il die non era presente. Il chip è stato probabilmente rimosso dal truffatore, che ha lasciato solamenet il substrato, l'IHS e alcuni residui della resina che viene usata per fissare il die al substrato.

Questa notizia si va aggiungere alla recente RTX 4090 venduta senza chip, non una novità assoluta visto che già a gennaio vi avevamo raccontato di schede video vendute senza GPU. Le truffe di questo genere stanno aumentando sempre di più, soprattutto in Cina; è bene stare sempre molto attenti quando si acquista hardware nel mercato dell'usato e, sebbene non sia sempre semplice identificare eventuali fregature, vale sempre la pena tenere a mente che se un prodotto ha un prezzo troppo conveniente, allora probabilmente c'è qualcosa sotto. Gli scammer infatti riescono a ingannare gli utenti proponendo hardware di fascia alta a prezzi stracciati, ma vi fidereste davvero di qualcuno che vende, ad esempio, una RTX 4090 a 500 euro?