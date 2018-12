Monopoly Pizza: la diavola abita in Parco della Vittoria

La pizza ,uno dei piatti patrimonio dell’umanità conosciuto e reperibile in ogni parte del globo, è ora diventata anche protagonista in di nuova edizione di Monopoly, uno dei gioco da tavolo più diffusi al mondo.

Monopoly non ha certo bisogno di presentazioni, dato che continua ad intrattenere gruppi di giocatori fin dal 1935. Con queste premesse il connubio tra questi due elementi non può che essere sorprendente sotto ogni punto di vista. Monopoly Pizza è tra le ultime incarnazioni di questo gioco, ma non è certo la prima ad essere a tema food, infatti in passato il mercato ha visto arrivare l’edizione a tema M&M’s, quella di Coca Cola, di Mc Donald’s e Sapori d’Italia.

In questa nuovissima edizione del celebre gioco da tavolo, i giocatori dovranno muoversi per il tabellone di gioco al fine di divenire i proprietari di diversi tipi di pizza. In questa variante infatti i classici contratti di proprietà sono stati sostituiti con le categorie degli ingredienti e ad ogni colore è stato associato un determinato tipo di pizza.

Essendo l’edizione del prodotto destinata, almeno inizialmente, al mercato americano non aspettatevi però di trovare le classiche ricette dalla tradizione nostrana, bensì accostamenti di ingredienti stravaganti, in grado di far rabbrividire i paladini dell’italica gastronomia. Si va dalla classica Pepperoni pizza (la versione statunitense della nostra diavola) alla barbecue chicken sino all’ “improponibile” ricetta che prevede la presenza di maccheroni al formaggio.

Collezionando i vari ingredienti sarà possibile combinarli in nuove ricette fantasiose, in grado di farvi guadagnare più punti a fine partita e farvi raccogliere in questo modo più fette di pizza. Chi ne raccoglierà di più avrà vinto la partita.

Il design di questa edizione viene rivisitato completamente secondo il tema pizza da asporto. La scatola riprende il tipico contenitore in cartone, che si apre sollevando la parte superiore della copertura, mentre il tabellone è una vera e propria pizza composto dalle varie fette delle ricette che si possono trovare nel gioco.

Per via del suo tono ironico e sopra le righe, Monopoly Pizza è adatto anche ai giocatori più giovani (dagli 8 anni in su), che potranno avvicinarsi a questo storico gioco in questa nuova veste.