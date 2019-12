Morgan Lost: in esclusiva le tavole e i bozzetti preparatori di Bloody Bunny

Dopo una breve pausa, Morgan Lost è tornato in edicola con le nuove Night Novels, un ciclo che mostrerà il nostro cacciatore ancora più tormentato, con nuovi incubi che tornano a popolare New Heliopolis. Nel primo numero abbiamo fatto la conoscenza di Bloody Bunny, un serial killer con una fortissima personalità e, come direbbe Lindy Kiss…con una fortissima tendenza al rialzo. Siete curiosi di vedere i bozzetti preparatori di questo incredibile personaggio?

Bloody Bunny viene introdotto da Claudio Chiaverotti nel primo numero delle Night Novels, Il fine ultimo della creazione ancora in edicola, e sarà protagonista del secondo numero che porterà il nome del nuovo serial killer in arrivo il prossimo 21 dicembre.

Grazie alla preziosa collaborazione di Giovanni Talami, oggi possiamo mostrarvi come nasce questo controverso villain, ideato sempre da Chiaverotti, ma con le prime matite di Talami, che dopo aver disegnato alcuni dei numeri delle precedenti serie di Morgan Lost, inaugura anche il ritorno dei serial killer Made in New Heliopolis.

Infatti, la nuova star – che ancora fatica ad arrivare nei notiziari di Lindy Kiss – non proviene da chissà quale angolo remoto del mondo come accadeva per i “serial killer di importazione” della serie precedente: gli orrori sono sempre intorno a noi, non serve andare lontano e, a volte sono perfino dentro di noi.

Chi è senza maschera in un circo di animali? La mia è una bestiola, priva di sogni anomali. Nasconde l’abisso che porto nel cuore, una furia bestiale che vive d’orrore… Dalla quarta di copertina di Morgan Lost – Night Novels #1

Bloody Bunny porta la morte con le sue mani, ma la porta principalmente dentro di sé. Si tratta di un uomo tormentato dalla perdita materna e dal trauma adolescenziale, che lo condurranno a un vortice di violenza e a indossare una maschera che riesce a vedere solo lui.

Si ringrazia Giovanni Talami per le tavole originali e per i bozzetti preparatori, che potete ammirare in questa galleria. Che ve ne pare? L’appuntamento è in edicola il 21 dicembre col #2 di Morgan Lost – Night Novels. Bloody Bunny.