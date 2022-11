Un’altra triste notizia si è abbattuta sul mondo del fumetto. Il disegnatore spagnolo Carlos Pacheco, noto per i suoi lavori con Marvel e DC, si è purtroppo spento a soli 60 anni per via di un male che lo affliggeva da tempo. Carlos aveva subito una paralisi della mano destra e gli era stata poi diagnosticata la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), conosciuta anche come malattia di Lou Gehri. Il 14 novembre avrebbe compiuto 61 anni.

Lutto nel mondo del fumetto, è morto a 60 anni Carlos Pacheco

L’autore aveva annunciato il ritiro dal mondo del fumetto e l’Association of Comic Authors of Spain (AACE) ne aveva celebrato la carriera, ripercorrendo tutti i suoi successi. La notizia della sua scomparsa è arrivata direttamente dalla sua famiglia ai microfoni del quotidiano spagnolo “El Pais. Nato nel 1961 a San Roque, Pacheco iniziò a lavorare nei primi anni ’90 in Spagna facendosi notare con la serie Dark Guard della Marvel, nello specifico la divisione britannica della casa fumettistica. Nel ’94 disegnò su Bishop della Marvel e The Flash della DC.

Tra i suoi lavori più celebri vanno annoverati Starjammers, Excalibur, X-Men, Fantastici Quattro e la maxiserie Avengers Forever assieme a Kurt Busiek e Roger Stern. Si è contraddistinto anche come sceneggiatore con una miniserie sugli Inumani e ha lavorto anche su Superman e Lanterna Verde. La sua penna si è vista anche nel crossover della DC Crisi Finale, oltre ai progetti Trinity e JLA/JSA: Vizi e Virtù.

L’ultima opera di Carlos Pacheco è stata la copertina di Damage Control #3. Lo stesso disegnatore l’avevo annunciato come suo ultimo lavoro a causa dei problemi di salute. Avrebbe dovuto disegnare i Fantastici Quattro durante l’evento Reckoning War, ma le sue condizioni precarie lo hanno costretto a lasciare il progetto dopo lo speciale introduttivo. Ovviamente non sono mancati i messaggi di cordoglio sui social da parte di colleghi e fan che hanno voluto omaggiare il suo immenso contributo al mondo del fumetto.