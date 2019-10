Morto Hideo Azuma, creatore di Pollon e Nanà Supergirl

La notizia è stata diffusa solo nella giornata odierna, ma il 13 di Ottobre ci ha lasciati all'età di 69 anni Hideo Azuma, creatore di Pollon e Nanà Supergirl,

La notizia è stata diffusa solo nella giornata odierna, ma il 13 di Ottobre ci ha lasciati all’età di 69 anni Hideo Azuma, creatore – fra gli altri – di “capisaldi dei cartoon della TV italiana” quali Pollon e Nanà Supergirl.

Come si può leggere anche dal suo profilo twitter ufficiale, i familiari hanno voluto svolgere una funzione intima e privata, volendo elaborare il lutto in tranquillità e diffondendo la notizia della scomparsa dell’autore solo alcuni giorni dopo.

Hideo Azuma è stato molto prolifico nella sua carriera: oltre ai già citati Pollon e Nanà Supergirl, ha realizzato diverse opere sci-fi e nonsense, come Futari to gonin (Due ragazzi e cinque vicine di casa), Yakekuso tenshi (Un angelo disperato), Parallel kyoshitsu (La pazza aula parallela) e Fujori nikki (Diario assurdo) che gli ha permesso di vincere il premio Seiun nel 1979 per la categoria “Miglior Manga Di Fantascienza“.

Autore toccato da una vita travagliata ha saputo portare su carta alcune opere intramontabili come ad esempio “Il Diario Della Mia Scomparsa“, fumetto nel quale ripercorse le tappe del periodo nel quale fu afflitto da forte depressione e raccontò, sempre col suo stile ironico, cosa voleva dire essere un senzatetto.

“Se si riesce a superare la fame e il freddo, la vita da senzatetto è piena di momenti piacevoli, visto che si è completamente liberi, non si hanno obblighi né limitazioni“, raccontava Azuma nella storia tradotta recentemente anche in italiano. “La realtà per me era così dura, che a un certo punto della mia vita mi sono rifugiato nell’alcool. Tuttavia, essere diventato un alcolizzato ed essere stato ricoverato in ospedale si è rivelata un’esperienza preziosa. Anche se tutt’ora non riesco a liberarmi da questo “male di vivere”