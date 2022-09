My Hero Academia 6 arriverà ufficialmente in streaming fra pochissimi giorni in contemporanea con l’uscita in Giappone. My Hero Academia non ha bisogno di presentazioni: si tratta dell’adattamento animato del manga shonen firmato da Kōhei Horikoshi che, ricordiamo, è pubblicato in Italia da Star Comics. Si tratta di una stagione molto importante che segnerà una sorta di spartiacque per il futuro della serie aprendo una fase più matura e sanguinosa che porterà alla conclusione della serie stessa già avviata nel manga.

Tutto quello che c’è sapere in attesa di My Hero Academia Stagione 6

Quando inizierà My Hero Academia 6?

My Hero Academia 6 inizierà ufficialmente il prossimo 1° ottobre in Giappone e in simulcast in streaming anche in Italia. La serie è prodotta dallo Studio Bones, alla regia ci sarà Kenji Nagasaki, alla sceneggiatura Yōsuke Kuroda, Yoshihiko Umakoshi ha realizzato il character design e Yuki Hayashi ha composto le musiche. La opening è stata eseguita dalla band SUPER BEAVER con il pezzo Hitamuki, mentre la ending è firmata da Kiro Akiyama che esegue la canzone dal titolo SKETCH.

Dove vedere My Hero Academia 6 in streaming

Crunchyroll ha acquisito la licenza di pubblicazione di My Hero Academia Stagione 6 in simulcast. Ogni nuovo episodio sarà disponibile settimanalmente attraverso la piattaforma streaming on-demand sottotitolato in italiano. Questa sesta stagione non avrà episodi di recap ma partirà direttamente con narrare le vicende del nuovo arco narrativo.

My Hero Academia 6: quale arco narrativo e quali capitoli del manga adatterà?

My Hero Academia 6 adatterà l’arco narrativo La Guerra del Fronte Liberazione Sovrannaturale, momento feroce che metterà in contrapposizione heroes e villains in una battaglia per il futuro. Di seguito proponiamo una breve trama dell’arco narrativo proposta da Star Comics con il Volume 27 (potete acquistarlo qui su Amazon dal momento che si tratta del primo numero che dà il via all’arco narrativo in questione).

Ha inizio l’operazione di annientamento del Fronte di Liberazione del Sovrannaturale. Grazie alle informazioni raccolte da Hawks, infiltratosi tra le file dei nemici, i paladini della giustizia sferrano un attacco di dimensioni mai viste ai due punti nevralgici delle forze criminali: uno dei nascondigli dell’ex Armata di Liberazione dei Superpoteri da un lato, e l’ospedale in cui vengono segretamente creati i nomu dall’altro. All’assalto prendono parte un’enorme quantità di professionisti, ma anche molti Heroes in erba come Deku e compagni… Riusciranno le forze del bene a fermare le mire dei Villain prima che sia troppo tardi?

Un’anticipazione della grande guerra imminente viene fatta alla conclusione della Stagione 5, andata in onda lo scorso anno, con una dichiarazione di intenti da parte del leader della Lega dei Villain, Tomura Shigaraki. La nemesi di Deku, forte de poteri rinnovati, promettendo vendetta e distruzione.

Kohei Horikoshi ha serializzato l’arco narrativo La Guerra del Fronte Liberazione Sovrannaturale nel manga dal Capitolo 253° al Capitolo 306° e tutti i Volumi che li raccolgono, dal 26° (parzialmente) al 31°, sono disponibili per l’acquisto nel nostro Paese.

My Hero Academia: dove eravamo rimasti?

Prima di avviarci verso la nuova serie rivediamo insieme ciò che è accaduto nei precedenti episodi della Stagione 5 con un agile recap.

L’allenamento congiunto tra la Classe 1-A e la Classe 1-B

Il primo arco narrativo della serie ha visto le classi 1-A e 1-B del corso per eroi del Liceo Yuhei affrontarsi in un allenamento congiunto. Le due classi, divise in squadre, si sono affrontate in vari match e anche Hitoshi Shinso ha preso parte all’allenamento come parte del processo del suo trasferimento al corso per eroi. Sebbene non sia un arco narrativo fondamentale ha comunque rivelato maggiori informazioni sui personaggi secondari e unicità relative, in particolare verso quelli della classe 1-B.

L’arco narrativo è stato particolarmente interessante soprattutto per Deku il quale, concentrato nel suo scontro, viene improvvisamente raccolto da un’aurea oscura. La stessa lo conduce nel mondo delle vestigia di One For All, la sua unicità ereditata da All Might. Dentro l’aura, Deku apprende da uno dei predecessori del potere che al momento stava usando l’abilità innata della Frusta Nera del suo stesso predecessore e che, successivamente, apprenderà le altre cinque abilità innate appartenute ai passati possessori di One For All. Deku, pertanto, trascorrerà il resto della stagione ad apprendere questa nuova abilità.

L’apprendistato presso l’Agenzia per eroi di Endeavor

La Stagione 5 prosegue con l’arco narrativo dell’apprendistato di Todoroki, Deku e Bakugo presso l’Agenzia per eroi di Endeavor, il nuovo No. 1 Hero. I tre ragazzi hanno lavorato fianco a fianco dell’eroe professionista per provare ad espandere il loro potere e a colmare alcune lacune.

L’arco narrativo è particolarmente importante poiché ha approfondito la difficile situazione familiare della famiglia Todoroki, un’intricata spaccatura familiare a causa della cattive scelte intraprese proprio dall’attuale Endeavor che adesso prova a rimettere a posto le cose. L’arco, a proposito, rivela dettagli circa la morte del figlio più grande di Endeavor, Toya, e le responsabilità e conseguenze del padre per quanto accaduto.

My Villain Academia

L’arco narrativo finale della Stagione 5 si può definire come il giorno zero per il prossimo arco narrattivo La Guerra del Fronte Liberazione Sovrannaturale ed è focalizzato interamente sulla Lega dei Villain. Gli eroi vengono pertanto messi in disparte tanto che la il titolo della serie cambia temporaneamente in My Villain Academia. Il Dr. Garaki, alleato stretto di All For One, propone alla Lega dei Villain nuovi poteri, forze e risorse. I villain accettano e l’unica cosa che devono fare è conquistare Gigantomachia, non senza problematiche.

Dopo circa un mese di tentavi, i villain vengono sfidati dalla Meta Liberation Army, ovvero un’organizzazione che punta ad eliminare le restrizioni nell’utilizzo delle unicità. L’organizzazione riesce a rapire Giran, il broker dei villain, pertanto questi ultimi non possono più negare quanto sta accadendo e decidono di affrontare la nuova sfida, mentre stanno anche cercando di domare Gigantomachia. Diversi componenti del gruppo villain si trovano in difficoltà contro la Meta Liberation Army e i loro poteri vengono risvegliati. Himiko Toga, oltre a rubare l’apparenza di una persona, riesce ora anche ad attingere al relativo potere innato. Twice, invece, è in grado di superare i suoi traumi passati e controllare il suo potere di moltiplicarsi. Shigaraki, il leader del gruppo, supera anch’esso i suoi traumi infantili sino ad arrivare a rendere ancor più catastrofico il suo distruttivo potere.

In definitiva, la Meta Liberation Army è costretta a capitolare a favore della Lega dei Villain, ma Shigaraki decide di fondere le due compagini per creare il Fronte Liberazione Sovrannaturale. Con questa mossa, Gigantomachia riconosce in Shigaraki l’erede di All For One, pertanto, come promesso, il Dr. Garaki conferisce Shigaraki di un nuovo potere che inevitabilmente lo renderà il villain più forte.

Il trailer di My Hero Academia 6

Mediante spot pubblicitari, Shueisha, Weekly Shonen Jump e il distributore TOHO Animation, la My Hero Academia 6 ha ricevuto una serie di immagini promozionali e trailer focalizzati esclusivamente sull’arco narrativo in procinto di adattamento.

Partiamo con la più recente key visual con gli eroi e i cattivi di spicco:

E, di conseguenza, il più recente trailer di My Hero Academia 6 che contrappone le due fazioni in azione:

My Hero Academia 6 e il contributo di Kohei Horikoshi

Kohei Horikoshi non ha attivamente partecipato alla produzione di My Hero Academia 6, diversamente da quanto accaduto con i lungometraggi, poiché impegnato nella produzione del manga. Tuttavia, mediante il suo profilo ufficiale Twitter, non ha mancato far sapere il suo entusiasmo realizzando e pubblicando delle illustrazioni celebrative per la nuova serie.

Ecco la più recente con gli eroi Hawks e Mirko:

Come vedere My Hero Academia in ordine cronologico

L’adattamento anime di My Hero Academia si compone di cinque serie complete. A queste si aggiungono anche i lungometraggi e gli OAV. Ecco come vedere tutto il materiale animato proposto in ordine cronologico.

My Hero Academia Stagione 1

In onda ad aprile 2016 per un totale di 16 episodi. La Stagione traspone gli eventi dell’esame di ingresso al Liceo Yuhei, del test di apprendimento del Quirk, dell’addestramento in battaglia simulata, dell’invasione villain al U.S.J. L’autore ha realizzato questi eventi dal Capitolo 1 al Capitolo 21. È possibile recuperarla su Netflix e VVVID (gratuitamente previo registrazione). La serie è stata doppiata ufficialmente in italiano da Mediaset ed è andata in onda su Italia 2 nel 2018. Potete acquistare su Amazon la versione home video con entrambi i doppiaggi.

My Hero Academia Stagione 2

Andata in onda ad aprile 2017 per un totale di 25 episodi. La Stagione traspone gli eventi del Festival Sportivo presso il Liceo Yuhei, l’arco di Stain, l’arco dell’Esame Finale del primo semestre. L’autore ha serializzato questi eventi dal Capitolo 21 al Capitolo 70. È possibile recuperarla su Netflix, Crunchyroll e VVVID (gratuitamente previo registrazione). (gratuitamente previo registrazione). La serie è stata doppiata ufficialmente in italiano da Mediaset ed è andata in onda su Italia 2 fra il 2018 e il 2019. Potete acquistare su Amazon la versione home video con entrambi i doppiaggi.

My Hero Academia: Two Heroes

My Hero Academia: Two Heroes, pubblicato nei cinema giapponesi nel 2018 con la regia di Kenji Nagasaki, è arrivato in Italia nel 2019 al cinema con Dynit.

Il film si colloca cronologicamente dopo l’arco narrativo dell’esame finale del primo semestre e poco prima dell’arco narrativo del campo scuola di addestramento estivo (tra la seconda stagione e la prima parte della terza stagione animata). È possibile recuperarlo su Netflix e Prime Video. Acquistate su Amazon la versione home video anche con doppiaggio italiano.

My Hero Academia Stagione 3

Andata in onda ad aprile 2018 per un totale di 25 episodi. La Stagione traspone gli eventi dell’arco narrativo del campo scuola di addestramento estivo, l’arco dell’assalto al nascondiglio villain, l’arco dell’esame per la licenza provvisoria da eroe professionista, l’inizio dell’arco di Overhaul. L’autore ha serializzato questi eventi dal Capitolo 70 al Capitolo 124. È possibile recuperarla su Netflix, Crunchyroll e VVVID (gratuitamente previo registrazione). La serie è stata doppiata ufficialmente in italiano da Mediaset ed è andata in onda su Italia 2 fra il 2021. Potete acquistare su Amazon la versione home video con entrambi i doppiaggi.

My Hero Academia Stagione 4

Andata in onda ad ottobre 2019 per un totale di 25 episodi. La Stagione traspone gli eventi dell’arco narrativo di Overhaul, l’arco del corso di recupero per la licenza provvisoria da eroe professionista, l’arco del Festival estivo al Liceo Yuhei, e la prima parte dell‘arco degli eroi professionisti. L’autore ha realizzato questi eventi dal Capitolo 125 al Capitolo 193. È possibile recuperarla su Netflix, Crunchyroll e VVVID (gratuitamente previo registrazione). La serie è stata doppiata ufficialmente in italiano da Mediaset ed è andata in onda su Italia 2 fra il 2021. Potete acquistare su Amazon la versione home video con entrambi i doppiaggi.

My Hero Academia Stagione 5

Andata in onda a marzo 2021 per un totale di 25 episodi. La Stagione traspone gli eventi dell’arco narrativo dell’allenamento congiunto tra la Classe 1-A e la Classe 1-B, dell’apprendistato presso l’Agenzia per eroi di Endeavor, l’arco narrativo di My Villain Academia. L’autore ha realizzato questi eventi dal Capitolo 190 al Capitolo 258. È possibile recuperarla su Netflix, Crunchyroll e VVVID (gratuitamente previo registrazione). La serie è stata doppiata ufficialmente in italiano da Mediaset ed è andata in onda su Italia 2 fra il 2022.

My Hero Academia Heroes: Rising

My Hero Academia Heroes: Rising, pubblicato nei cinema giapponesi nel 2019 con la regia di Kenji Nagasaki, è arrivato in Italia nel 2020 nel corso delle vacanze di Natale. Questo secondo film si colloca temporalmente tra gli eventi narrati nel Volume 25 del manga, ovvero attorno all’arco narrativo dei Villain (My Villain Academia). È possibile recuperarlo su Netflix e Prime Video. Acquistate su Amazon la versione home video anche con doppiaggio italiano.

My Hero Academia: World Heroes’ Mission

My Hero Academia: World Heroes’ Mission, pubblicato nei cinema giapponesi nel 2021 con la regia di Kenji Nagasaki, è arrivato nei cinema italiani con Dynit a novembre 2021. Il film si colloca all’interno dell’arco narrativo del tirocinio di Izuku, Bakugo e Shoto da Eroi presso l’Agenzia di Endeavor nella stagione invernale (Volume 26 del manga). È possibile recuperarlo su Prime Video. Acquistate su Amazon la versione home video anche con doppiaggio italiano.