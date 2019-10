My Hero Academia, Eijiro Kirishima di Banpresto

In questa recensione vi parleremo di Eijiro Kirishima, uno dei tanti personaggi dell'ormai celebre My Hero Academy, manga/anime di genere shonen che da pochi anni spopola in Giappone.

In questa recensione vi parleremo di Eijiro Kirishima, uno dei tanti personaggi dell’ormai celebre My Hero Academia, manga/anime di genere shonen che da pochi anni spopola in Giappone e Oltreoceano diventando il nuovo fenomeno di massa ed erede naturale del fandom di “Naruto”. La statica in questione è una riproduzione in PVC della linea dedicata chiamata “The Amazing Heroes” di cui questa uscita è il Vol.4 prodotta da Banpresto.

Il personaggio

Eijiro Kirishima ha capelli rossi solo in apparenza, infatti se li è tinti di rosso solamente dopo essere stato accettato al liceo Yuei, una scuola speciale per futuri Hero. Anche se giovane ha un fisico molto atletico e un corpo dotato di una buona muscolatura (che esibisce a pieno nel suo costume da battaglia). Il costume infatti sebbene possa sembrare molto semplice è in realtà molto funzionale al suo Quirk (così vengono chiamate le varie abilità nella serie). Il costume è caratterizzato solamente da un paio di pantaloni in pelle neri, delle spalline a forma di ingranaggio e una maschera a protezione del viso. Il Quirk di Eijiro gli conferisce la capacità di indurire e rendere affilata ogni parte del suo corpo. Questo gli permetti di avere ottimi vantaggi sia nelle tecniche di attacco ma anche di difesa.

La Confezione

La confezione appare già da un primo impatto molto semplice e di modeste dimensioni. Sul frontespizio possiamo vedere da subito un primo piano del personaggio che viene poi replicato in altre angolazioni anche nelle altre tre facciate. All’interno, protetto da del cartoncino e buste di plastica è contenuto il personaggio smontato.

Il Prodotto

La statua di Eijiro Kirishima, realizzata in PVC, è composta da pochi pezzi da assemblare. A differenza di altre uscite non ha particolari effetti o accessori che possano arricchire il prodotto di dettagli. Il corpo principale di Kirishima è formato da tre pezzi: Gambe, Torso e testa molto semplici da assemblare tra loro attraverso gli appositi incastri. E’ presente in confezione anche una basetta alla quale sempre grazie a speciali ancoraggi è possibile fissare la statuetta ed esporla in tutta sicurezza.

Lo sculpt del prodotto è davvero notevole e sebbene stiamo parlando di statue di piccole dimensioni e con un prezzo entry level non è un fattore di poco conto. Come già espresso altre volte infatti Banpresto da sempre ci ha abituati a prodotti dall’ottimo rapporto qualità prezzo. Prezzo e qualità sono fondamentali come caratteristica e spesso grazie a questo tipo di prodotti concilia ad un primo approccio verso questo mondo da parte di tanti neo-collezionisti.

Il volto di Kirishima è molto dettagliato andando persino a riprodurre (anche se in maniera lieve) la cicatrice sopra l’occhio destro. Chiaramente viene posto in evidenza anche qualche elemento del suo Quirk che possiamo osservare nel braccio destro, l’unico a mostrarci qualcosa di diverso. Colori e ombreggiature sono molto buoni infatti, grazie a questi elementi, possiamo vedere e apprezzare a pieno la muscolatura del personaggio. La cappa rossa che tiene sopra i pantaloni appare con un effetto di movimento che dona alla statua una certa dinamicità dato che il personaggio è ritratto in una posizione chiaramente intenta a caricare un colpo speciale.

Conclusioni

La statua di Eijiro Kirishima si attesta come un prodotto di qualità, adatto sicuramente a chi ama il personaggio e intende collezionare i vari Hero della serie. Caratterizzata da dimensioni contenute, ottimo prezzo e discreti materiali. Caratteristiche importanti per ogni collezionista, anche alle prime armi.

Il personaggio viene ritratto in posizione di pre-attacco mostrandoci solamente un accenno delle sue abilità nel braccio destro. Probabilmente con un accessorio intercambiabile la statua avrebbe avuto più appeal (bastavano delle mani alternative per es.) pertanto ci sentiamo di promuovere il prodotto…anche se bastava quel “poco in più” per renderlo perfetto.